Si eres de las personas que usa Facebook a diario, seguramente ya notaste que hoy martes 3 de marzo, la plataforma ha dejado de funcionar correctamente. Los problemas afectan a millones de usuarios alrededor del mundo y, de nuevo, Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, enfrenta dificultades en sus servicios.En este momento puedo confirmarte que no se trata de tu internet ni de un problema con tu dispositivo o tu operador de telefonía. La incidencia ha sido reportada en la plataforma Down Detector y ha dejado a muchas personas sin poder publicar, comentar, dar “me gusta” o navegar normalmente en la red social.

Si te preguntas cuándo volverá Facebook o qué puedes hacer, la recomendación principal es mantener la calma, ya que la plataforma suele restablecerse de manera paulatina después de unos minutos u horas. Por ahora, las redes oficiales de Meta no han emitido un comunicado sobre la caída, pero aquí te mantendré informado de cualquier novedad.

Cae Facebook parcialmente

Alrededor de las 3:57 p.m., usuarios comenzaron a reportar fallas en Facebook, principalmente al iniciar sesión, cargar la aplicación o ver el feed. Muchos también señalaron problemas para realizar nuevas publicaciones. La página DownDetector fue la primera en registrar estos reportes a esa hora.

Problemas con Facebook reportados en las últimas 24 horas, según DownDetector. | Crédito: DownDetector

Además de la plataforma principal, Meta Business Suite, utilizada para administrar Facebook, también presenta inconvenientes, afectando a quienes gestionan páginas y contenido desde esta herramienta.

