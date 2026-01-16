Si eres de las personas que entra a diario a X para informarte, opinar o simplemente ver qué está pasando en el mundo, de seguro ya te diste cuenta de que hoy, 16 de enero de 2026, desde las primeras horas de la mañana, la red social ha dejado de funcionar con normalidad. Los problemas continúan para X, la plataforma antes conocida como Twitter, y miles de usuarios a nivel mundial vienen reportando fallas al intentar cargar el feed, publicar mensajes o acceder a sus cuentas. Aquí te cuento lo que se sabe hasta ahora sobre esta nueva caída de X (antes Twitter).

En este momento puedo confirmarte que no se trata de tu conexión a internet, ni de un error en tu operadora de telefonía, por lo que no necesitas cambiar de red ni moverte a otro lugar con mejor señal. La incidencia, que ha sido confirmada en plataformas de monitoreo como Down Detector, ha dejado a muchas personas sin poder interactuar, leer publicaciones o enviar mensajes, generando confusión y frustración.

Los suarios de X (antes Twitter) vienen reportando fallas al intentar cargar el feed. | Crédito: Captura de X

De acuerdo con los reportes de usuarios, los principales problemas se concentran en la carga lenta o inexistente de la aplicación y la versión web, así como errores al intentar iniciar sesión o actualizar el contenido. Las fallas no parecen limitarse a un solo país, lo que refuerza la idea de que se trata de una interrupción a gran escala.

DownDetector muestra un aumento de reportes que confirma fallas generalizadas en X, antes Twitter, durante la mañana de este jueves. | Crédito: Captura Downdetector

Si te preguntas cuándo volverá X o qué debes hacer mientras tanto, lo único recomendable es tener paciencia. En situaciones similares, la plataforma suele restablecerse de forma paulatina tras minutos u horas de trabajos técnicos. Por ahora, las cuentas oficiales de X no han emitido un comunicado explicando las causas ni dando una hora exacta de regreso del servicio, pero aquí te mantendré informado apenas haya novedades.

Noticia en desarrollo

