Para muchas personas, uno de los mayores temores es que la alarma del celular no suene después de haberla programado la noche anterior. Ese miedo parece estar haciéndose realidad para varios usuarios de iPhone, quienes aseguran que la alarma de sus teléfonos se activa, pero sin emitir ningún sonido.

Brett Chody es una de las usuarias afectadas por este problema. Ella contó que perdió un vuelo temprano debido a una “alarma silenciosa” en su iPhone. Tras lo ocurrido, decidió advertir a otros a través de TikTok y se sorprendió al descubrir que no era un caso aislado.

“Quiero hacer un anuncio de servicio público. Perdí mi vuelo original a Chicago esta mañana porque configuré una alarma en mi iPhone, en la app de alarmas de Apple, y sonó, pero en silencio. Me desperté sola a las 6:30 de la mañana y mi vuelo ya había despegado. Tomé mi teléfono y decía que la alarma estaba sonando, pero no se escuchaba nada. Había estado activa durante dos horas”, explicó Chody en un video que supera los dos millones de reproducciones.

El caso se volvió viral luego de que una usuaria contara que perdió un vuelo por una “alarma silenciosa”. (Foto: Nano Calvo / VW Pics / Universal Images Group vía Getty Images)

En el mismo video, la usuaria relató que también compartió su experiencia en Instagram y recibió una avalancha de mensajes.

Según contó, cerca de “100 personas respondieron, quizá más, y me dijeron: ‘esto también me pasó a mí. Perdí un examen, perdí un turno de trabajo, perdí mi primer día de empleo. Me pasa todo el tiempo con mi iPhone’”.

Los miles de comentarios en TikTok reforzaron la idea de que se trata de un problema frecuente.

En redes sociales, cientos de personas relataron experiencias similares, como faltar a exámenes o llegar tarde al trabajo. (Foto: Jakub Porzycki / NurPhoto vía Getty Images)

Entre las reacciones se leen frases como: “Sabía que no estaba loca”, “A mi teléfono le pasa esto, es una locura” o “Por eso pongo alarmas seguidas durante una hora, una cada 10 minutos”.

Otros usuarios afirmaron que, después de usar la opción de posponer, la alarma simplemente no vuelve a sonar.

Según foros de Apple, el fallo podría estar vinculado a la función Attention Aware de Face ID. (Foto: Apple)

De acuerdo con un hilo de discusión de Apple, la causa podría estar relacionada con la función Attention Aware dentro de los ajustes de Face ID, que reduce automáticamente el volumen cuando detecta que el usuario está mirando la pantalla.

“Creo que esta función silencia la alarma apenas muevo el teléfono o reconoce mi Face ID”, escribió un usuario, quien agregó: “Cuando desactivé esa función, la alarma volvió a funcionar con normalidad”.

Qué es la función Attention Aware Features y cómo desactivarla

La función Atención Consciente (o Attention Aware Features) se diseñó para hacer tu experiencia de uso más inteligente y segura de tres maneras principales:

Bloqueo de Pantalla: Evita que la pantalla se atenúe o se bloquee si estás mirándola activamente.

Volumen de Alertas: Si detecta que estás mirando el teléfono cuando suena una alerta o notificación, reduce automáticamente el volumen de esa alerta.

Seguridad (Requerir atención para Face ID): Al usar Face ID para desbloquear el teléfono o autorizar pagos, requiere que tengas los ojos abiertos y estés prestando atención al dispositivo (evitando desbloqueos accidentales o mientras duermes).

Cómo desactivarla:

La configuración de esta función se encuentra dentro de los ajustes de Face ID. Desactivarla desactivará las características automáticas mencionadas anteriormente, pero puede hacer que Face ID sea ligeramente menos seguro, ya que elimina el requisito de tener los ojos abiertos.

Para desactivar la función, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes (o Configuración) de tu iPhone. Desplázate hacia abajo y toca Face ID y código. Introduce tu código de seguridad del dispositivo para acceder a los ajustes. Busca la sección “Funciones que detectan atención” o similar, y desactiva el interruptor junto a “Funciones que detectan atención”.

