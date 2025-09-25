Las llamadas de spam y los intentos de estafa son cada vez más frecuentes y Apple quiere que los usuarios de iPhone tengan más control. Con la llegada de iOS 26, la compañía incorporó una herramienta que actúa como un “portero” para las llamadas de números desconocidos, reduciendo así el riesgo de fraudes y molestias.

La función se llama “Revisión de Llamadas” y utiliza la inteligencia de Siri para responder por el usuario cuando entra una llamada que no está en la lista de contactos. En lugar de sonar de inmediato, el asistente virtual contesta, pide al interlocutor que se identifique y explique el motivo de su llamada. Luego, transcribe esa información en tiempo real en la pantalla.

De esta manera, el usuario no escucha directamente la conversación, sino que ve un texto con los datos básicos y decide si desea contestar, rechazar o simplemente dejarla pasar. Este filtro ayuda a bloquear estafas, llamadas automáticas y promociones invasivas.

Cuando un número desconocido marca, Siri responde, solicita la identidad del interlocutor y transcribe en tiempo real el motivo de la llamada en la pantalla. (Foto: iStock) / Christian Horz

Apple destaca que el sistema solo interviene cuando el número es desconocido. Las llamadas de amigos, familiares o empresas ya guardadas en Contactos seguirán entrando como siempre, sin cambios en la experiencia habitual.

Si quien llama es un banco, un servicio contratado o un familiar que usa un número distinto, el usuario puede contestar con un toque, pero si el interlocutor evita dar información o utiliza un discurso típico de estafa, basta con ignorar la llamada para cortar cualquier intento.

Para activar la “Revisión de Llamadas” es necesario instalar iOS 26. El proceso es sencillo: abre la app Ajustes, entra en General, toca Actualización de software y, si aparece la nueva versión, selecciona Actualizar para descargar e instalar. Conviene tener el iPhone con buena batería y conectado a Wi-Fi, ya que la instalación puede tardar algunos minutos.

El usuario puede leer el mensaje y decidir si quiere contestar, rechazar o dejarlo pasar, mientras las llamadas de contactos habituales siguen entrando de forma normal. (Foto: Freepik)

Apple confirmó que iOS 26 está disponible para toda la gama del iPhone 17, además de varios modelos anteriores: iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max; iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; así como el iPhone SE de segunda generación en adelante.

Con esta función, Apple busca reforzar la seguridad del iPhone en un momento en que las estafas telefónicas continúan en aumento a nivel mundial.

La herramienta ya está disponible para los iPhone 17 y varios modelos anteriores, siempre que tengan instalada la nueva versión del sistema. (Foto: Apple)

Todas las novedades que trae iOS 26

Nuevo diseño “Liquid Glass”: Interfaz con efectos visuales translúcidos y dinámicos que simulan el cristal en todo el sistema.

Traducción en Tiempo Real: Permite traducir llamadas, FaceTime y mensajes al instante gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Filtro Inteligente de Llamadas: Siri contesta y transcribe llamadas de números desconocidos o spam para que decidas si atender.

para que decidas si atender. App Fotos renovada: Reorganización más clara de la galería y la capacidad de aplicar efectos de profundidad 3D a cualquier imagen.

Asistente de Espera en Teléfono: La app te avisa cuando terminas la espera telefónica para no tener que estar escuchando música.

Personalización Avanzada: Nuevos estilos de iconos y más opciones para la pantalla de bloqueo, incluyendo efectos 3D en las fotos.

Modo de Batería Adaptativo: Optimiza el rendimiento y la autonomía de forma automática basándose en tus patrones de uso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí