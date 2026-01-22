Si eres de quienes ingresan a X a diario para informarse, opinar o simplemente ver qué ocurre en el mundo, probablemente ya notaste que este 22 de enero de 2026, desde las primeras horas de la mañana, la plataforma comenzó a presentar fallas. Los problemas continúan en X, la red social antes conocida como Twitter, y miles de usuarios en distintos países reportan dificultades para cargar el feed, publicar mensajes o acceder a sus cuentas. Cabe recordar que el viernes 16 la plataforma ya había registrado una caída, por lo que esta nueva interrupción vuelve a encender las alertas entre los usuarios. Aquí te cuento qué se sabe hasta ahora sobre esta nueva caída de X (antes Twitter).

Por ahora, está claro que el problema no está en tu conexión a internet ni en tu operador móvil, así que no es necesario cambiar de red ni buscar un lugar con mejor señal. La falla, registrada en plataformas de monitoreo como Downdetector, ha impedido que muchos usuarios puedan interactuar, ver publicaciones o enviar mensajes, lo que ha provocado confusión y molestia entre quienes usan la red social.

Los usuarios de X (antes Twitter) vienen reportando fallas al intentar cargar el feed. | Crédito: Captura de X

De acuerdo con los reportes de usuarios, los principales problemas se concentran en la carga lenta o inexistente de la aplicación y la versión web, así como errores al intentar iniciar sesión o actualizar el contenido. Las fallas no parecen limitarse a un solo país, lo que refuerza la idea de que se trata de una interrupción a gran escala.

DownDetector muestra un aumento de reportes que confirma fallas generalizadas en X, antes Twitter, durante la mañana de este jueves. | Crédito: Captura Downdetector

Si te preguntas cuándo volverá X o qué debes hacer mientras tanto, lo único recomendable es tener paciencia. En situaciones similares, la plataforma suele restablecerse de forma paulatina tras minutos u horas de trabajos técnicos. Por ahora, las cuentas oficiales de X no han emitido un comunicado explicando las causas ni dando una hora exacta de regreso del servicio, pero aquí te mantendré informado apenas haya novedades.

