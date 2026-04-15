Si alguna vez has sentido que tu celular se queda sin espacio por culpa de archivos acumulados en WhatsApp, hay una función poco conocida que puede ayudarte a recuperar varios gigas sin necesidad de borrar tus recuerdos importantes. Se trata de una herramienta interna que organiza todo lo que has recibido y te permite tomar decisiones más inteligentes sobre qué eliminar. Lo mejor es que no necesitas ser experto en tecnología: con unos pocos pasos puedes limpiar tu almacenamiento sin afectar lo que realmente quieres conservar.

¿Dónde está la función para liberar espacio en WhatsApp?

El botón llamado “Administrar almacenamiento” se encuentra dentro del menú de ajustes de la aplicación. Desde ahí puedes revisar en detalle todos los archivos guardados y decidir cuáles eliminar para ganar espacio en la memoria del teléfono. Es una opción práctica porque clasifica automáticamente el contenido más pesado o repetido.

Cómo usar “Administrar almacenamiento” paso a paso

Abre WhatsApp en tu teléfono. Ve a Ajustes. Ingresa a Almacenamiento y datos. Pulsa en Administrar almacenamiento. Revisa los archivos sugeridos: verás videos, fotos y documentos pesados, duplicados o reenviados muchas veces. Selecciona lo que quieras eliminar, ya sea de forma individual o en grupo. Borra los archivos elegidos.

⚠️ Ten en cuenta que esta acción es irreversible. Si tienes contenido importante, lo mejor es hacer una copia de seguridad antes.

WhatsApp permite eliminar archivos pesados sin borrar fotos importantes. | Crédito: Mag

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar tu memoria

Uno de los principales motivos por los que el almacenamiento se llena rápido es la descarga automática de archivos, especialmente en grupos. Para evitarlo, puedes desactivarla y decidir manualmente qué guardar.

Configuración recomendada:

Abre WhatsApp y entra a Ajustes. Ve a Chats. Busca Visibilidad de archivos multimedia. Desactiva esta opción.

De esta manera, solo se guardarán en tu celular las fotos y videos que tú elijas.

WhatsApp ayuda a optimizar la memoria del celular en pocos pasos. | Crédito: Mag

Además de liberar espacio, revisar tus archivos también ayuda a cuidar tu privacidad. Desde la sección de Dispositivos vinculados puedes verificar si alguien más tiene acceso a tu cuenta.

Si detectas un acceso sospechoso, puedes cerrar la sesión de inmediato y evitar que terceros vean tus conversaciones o información personal. Es una forma sencilla de mantener el control total sobre tu cuenta mientras optimizas el rendimiento de tu teléfono.

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