Muchas personas en Perú prefieren comprar el último modelo de Apple, el iPhone 16, en Estados Unidos, ya que suele ser más barato que en las tiendas nacionales. Sin embargo, hay un detalle importante que debes conocer: tu celular podría ser retenido en el aeropuerto, específicamente en Aduanas.

Si estás a punto de pedir tu iPhone 16, ten en cuenta que es posible que no llegue a tus manos en el tiempo prometido. Esto se debe a que cualquier dispositivo móvil importado de Estados Unidos o de otro país, como China, debe estar homologado. De lo contrario, podría no funcionar correctamente.

Actualmente, no hay restricciones para traer el iPhone 16, pero esto no garantiza que no se repitan las situaciones de 2022 y 2023, cuando muchos smartphones de Apple fueron detenidos. Por eso, es importante que sigas estos pasos antes de comprarlo.

Verifica si tu iPhone 16 está homologado

En Perú, hay un método oficial que te permite verificar, de manera precisa, si tu iPhone 16 está homologado. Para ayudarte en este proceso, sigue este sencillo tutorial:

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los celulares nuevos y sellados que ingresen al país deben ser homologados.

Para ello ingresa a la web https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index .

Allí podrás buscar mediante la marca, el fabricante o el modelo . Te recomendamos usar el modelo .

. Te recomendamos usar el . Los modelos de los iPhone 16 suelen variar dependiendo del país de donde lo exportes. En este caso de Estados Unidos .

. Una vez que hayas colocado el número de modelo , te saldrá un reporte en PDF si está homologado o no.

, te si está homologado o no. En el caso de que no aparezca nada, quiere decir que no ha sido homologado o alguien no ha empezado a hacer el trámite correspondiente.

Esta es la web del MTC para saber si homologaron el iPhone 16. (Foto: Mag)

Qué modelo de iPhone 16 traes de Estados Unidos a Perú

El número del modelo de los iPhone 16 de Estados Unidos que se traen al Perú solo tienen 4 dígitos que hoy te los vamos a brindar. Debes colocarlos en la web mencionada con anterioridad en la parte que dice “Modelo” para saber si están homologados:

iPhone 16: A3081

A3081 iPhone 16 Plus: A3082

A3082 iPhone 16 Pro: A3083

A3083 iPhone 16 Pro Max: A3084

Apple por fin reveló las nuevas versiones de su teléfono de bandera, el iPhone 16.

Qué sucede si tu iPhone 16 de Estados Unidos no está homologado en Perú

Actualmente, no hay problemas con el funcionamiento de los iPhone 16 en Perú; de hecho, todos los dispositivos que han llegado al país están operando sin inconvenientes.

Sin embargo, la Aduana puede activar un protocolo de retención en el aeropuerto para dispositivos que no cuenten con un certificado de homologación, según lo indicado en la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Estos dispositivos solo podrán ser liberados una vez que se haya emitido una resolución o se haya aprobado la homologación. Cualquier persona puede presentar su solicitud para homologar equipos y así evitar problemas en el futuro.

Qué pasa si tu iPhone 16 es retenido en la Aduana. Conoce todos los detalles. (Foto: Apple)

Cuándo saldrá una resolución sobre la homologación

Se desconoce una fecha exacta. El 2023, luego de la retención de diversos equipos como el iPhone 15, la resolución de homologación salió luego de un mes de la venta oficial de los terminales de Apple, tal como certifica esta acta.

