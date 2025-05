El 2025 está lleno de lanzamientos potentes, pero hay uno que llamó la atención de propios y extraños por su mezcla de locura narrativa, físicas absurdas y una banda sonora memorable: Deliver At All Costs, el nuevo juego de Konami y Far Out Games que ya se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y GOG. Con un estilo visual que recuerda a la estética de los años 50 y una ciudad repleta de secretos, trampas y sorpresas, este título de acción narrativa independiente promete varias horas de “juego ordenado” en medio del caos y la destrucción.

Este título es mucho más que un simulador de repartos peligrosos: es una experiencia envolvente, delirante y sorprendentemente profunda con una premisa sencilla: eres Winston Green, un repartidor con una racha de mala suerte tan absurda que parece sacada de una comedia negra. Pero la ejecución es todo menos convencional. Cada entrega se convierte en una carrera contra el tiempo, contra las leyes de la física y contra el sentido común.

Ábrete paso por la ciudad en entornos altamente destructibles y causa estragos con una amplia variedad de vehículos. Acepta repartos y misiones extrañas, cada una con su propio estilo de juego y mecánica. Desde entregar un marlín gigante que se tambalea hasta la desactivación de una gran bomba a punto de explotar... espera siempre lo inesperado. | Crédito: Konami / Far Out Games

¿Cuál es la historia de Deliver At All Costs?

Desde los primeros minutos, Deliver At All Costs te lanza al caos, pero uno con estructura. La narrativa se construye a partir de misiones que, aunque parecen desconectadas, esconden una historia más profunda y oscura en una ciudad, inspirada en la Norteamérica de posguerra, repleta de personajes excéntricos, conspiraciones gubernamentales y pistas ocultas que conectan cada paquete entregado con algo mucho más grande.

Hay giros argumentales inesperados, momentos cómicos y también situaciones que invitan a la reflexión. Lo más interesante es que, aunque las misiones tienen una estructura tipo sandbox, la narrativa se mantiene firme gracias al diario de Winston, escenas cinemáticas bien producidas y diálogos perfectamente integrados en el gameplay. Es difícil no encariñarse con el protagonista, incluso cuando su torpeza provoca desastres monumentales y su evolución como personaje es uno de los pilares que sostienen este juego con calificaciones 7/10 en Steam, 69% en Metacritic y un 5/10 en GameSpot.

¿Cómo es el gameplay de Deliver At All Costs?

A nivel jugable, Deliver At All Costs es una mezcla inusual. Toma lo mejor de juegos como Crazy Taxi, Death Stranding y Goat Simulator, los mezcla en una licuadora y le añade una cucharada de locura vintage. ¿En qué sentido? Cada misión consiste en entregar un paquete, pero no hay dos misiones iguales. A veces deberás esquivar helicópteros, otras atravesar un vecindario inundado o lanzarte de un avión con el paquete amarrado haciendo que la variedad de desafíos mantenga entretenido al jugador.

Las físicas están diseñadas para el caos: saltos imposibles, colisiones exageradas, explosiones cómicas y situaciones que bordean lo absurdo, pero sin volverse frustrantes. El control del personaje es preciso, aunque deja espacio para el error, lo que genera momentos inesperadamente hilarantes. Además, el juego tiene elementos de progresión: mejoras de vehículos, nuevos atuendos para Winston, rutas desbloqueables y herramientas especiales que pueden convertir una misión imposible en una obra maestra logística.

¿Quién es Winston Green, el protagonista de Deliver At All Costs?

Winston no es el típico héroe de acción. No tiene músculos de acero ni habilidades sobrehumanas. Lo que lo hace especial es su resiliencia y su capacidad para seguir adelante, incluso cuando todo parece en su contra. Su personalidad mezcla ingenuidad, sarcasmo y una determinación que roza lo ridículo. Sus pensamientos internos, registrados en su diario (que puedes leer entre misiones), ofrecen una ventana hilarante y a veces conmovedora a su mente.

La ciudad en la que se desarrolla la trama de Deliver At All Costs también es un personaje más en este videojuego. Calles que cambian, edificios que colapsan, ciudadanos impredecibles… Todo responde a una lógica interna que hace que el mundo se sienta vivo, aunque a simple vista sea uno completamente loco.

Explora un mundo con diseño complejo y con grandes entornos semiabiertos, tanto a pie como en tu vehículo. Ten cuidado de no molestar a los ciudadanos, ya que responderán a lo que hagas de las formas más impredecibles… | Crédito: Konami / Far Out Games

¿Cómo es la banda sonora de Deliver At All Costs?

Una de las sorpresas más gratas de Deliver At All Costs es su banda sonora, compuesta por Solid Sounds y publicada por Sony Music. Con influencias del jazz, el swing y el rock clásico, cada pista acompaña perfectamente la acción frenética y los momentos narrativos más íntimos. La música no solo está disponible como parte del Digital Deluxe DLC, sino también en plataformas como Spotify, Apple Music y Tidal. Si eres un fanático de los OST, vale la pena que le des una oportunidad y la escuches, incluso fuera de tus sesiones de juego.

Conclusiones: por qué vale la pena jugar Deliver At All Costs (y cuándo no)

Deliver At All Costs no es para todos. Si buscas una experiencia sobria, técnica o ultra competitiva, este juego puede parecerte demasiado caótico. Pero si disfrutas de los juegos con personalidad, creatividad y narrativa poco convencional, este es un título que debes jugar. Su jugabilidad adictiva, su historia bien construida, y su estética sonora y visual lo hace una experiencia para recordar. No todo juego necesita ser perfecto; a veces basta con ser único, y este lo es. Si todavía no lo descargaste, dale una oportunidad y prepárate para completar tus entregas… cueste lo que cueste.