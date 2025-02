Parecía que todo estaba dicho. El juez dio su última palabra y puso fin al pleito legal entre Daddy Yankee y Mireddys González, pero ahora surge un nuevo giro en la historia. Cuando todos pensaban que el capítulo estaba cerrado, los abogados del Big Boss han puesto sobre la mesa un nombre que nadie esperaba: Raphy Pina. Sí, el exmanager y amigo cercano del cantante ahora está en el centro de la controversia. ¿De qué se le acusa? ¿Qué papel jugó en toda esta trama? Aquí te cuento los detalles.

Según Nuevo Día, los abogados de Daddy Yankee señalaron a Raphy Pina como parte del grupo que, junto a Mireddys González y su hermana Ayeicha, tomaba decisiones en las empresas del cantante supuestamente sin que él se diera cuenta.

“Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados […] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, se lee en el documento publicado por el citado medio.

Los abogados de Daddy Yankee presentaron nuevas pruebas que involucran a Raphy Pina en el caso. | Crédito: Instagram Raphy Pina

“De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones”.

El equipo de abogados, encabezado por Carlos Díaz Olivo, reveló mediante documentos oficiales que las hermanas González Castellanos habrían eliminado correos electrónicos de la empresa entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024.

“La mejor evidencia de la falta de corrección o veracidad de las aseveraciones de las demandadas, de que el Sr. Ayala “tenía conocimiento, autorizaba, etc” es que de los emails recobrados por medio de empleados o terceros, así como de las investigaciones forenses que se han realizado en este corto tiempo, es que una porción mayoritaria de las comunicaciones electrónicas de los últimos seis años de las cuentas de correos electrónicos a nombre y en control de las codemandadas. De estas investigaciones también surge que, previo a entregar las contraseñas el 30 de diciembre de 2024, se migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información”, presentó el documento que fue publicado en el Metro PR.

Abogados de Daddy Yankee vincularon a Raphy Pina como la persona quien junto a Mireddys González tomaban decisiones en las empresas. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Esta semana, el tribunal decidió dar por cerrado el caso, luego de rechazar una solicitud para que las demandadas testificaran en corte.

El conflicto legal por las empresas El Cartel Records y Los Cangris comenzó en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha estado en el centro de la atención mediática.

Todo esto sucedió después de que Daddy Yankee anunciara su separación de Mireddys González, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.