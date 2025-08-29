Sin dudas, Pedro Pascal es el actor del momento , pues su carisma y gran labor actoral le han permitido ganarse un nombre en la industria cinematográfica. Si bien su comienzo no fue sencillo, existieron colegas que siempre creyeron en él desde sus inicios. Un claro ejemplo es Ana de la Reguera , que no dudó en contar sobre su éxito de la celebridad chilena.

Durante el Opening Night de ‘Despertares’, la actriz mexicana estuvo presente para presenciar lo mejor del ballet. Esta ocasión fue perfecta para declarar a los medios sobre su pasión por la danza, sus nuevos proyectos. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para referirse a su gran amistad con Pedro Pascal.

Ana de la Guerra compartió escenas con Pedro Pascal en la serie 'Narcos' de Netflix. (Crédito: @adelareguera)

“A Pedro lo conozco desde que hicimos la primera temporada en ‘Narcos’. Ahí, de hecho, yo hacía su pareja en la primera temporada y nos hicimos muy amigos desde entonces y nunca hemos perdido la amistad. Ahora lo veo menos, claramente, porque está siempre viajando, pero es un ser que también quiero y admiro muchísimo”, declaró.

No solo mantiene un vínculo con el actor de 50 años, pues aseguró que también ha creado una relación amical con sus hermanas Javiera y Luz Pascal.

Pedro Pascal y Ana de la Reguera han mantenido una relación amical desde hace años. (Crédito: @adelareguera / Instagram)

Sabía que sería una estrella del cine

En cuestión de tiempo, Pedro Pascal ha sido catalogado en las redes sociales como el “crush de los milennials”. Esta distinción se relaciona a sus excelentes papeles que interpreta y el porte elegante que transmite. Ante ello, Ana de la Reguera sabía que su apogeo llegaría tarde o temprano.

“Cuando yo lo vi, yo tenía clarísimo que iba a ser una estrella gigante. Yo dije: ‘Qué hombre más hermoso y qué gran actor’. Como que veía las dos cosas en conjunto y sabía que iba a ser de los actores más famosos del mundo. Lo tenía clarísimo, yo sabía que por allá iba. Nunca dudé de él, siempre supe que lo que le está pasando le iba a pasar”, dijo la actriz mexicana.

Es verdad que el actor chileno tuvo que “escalar” en el mundo del cine. Sin embargo, su participación en ‘Game of Thrones’ fue ese impulso que su carrera actoral necesitaba. En los últimos años, ha sido protagonista en reconocidas series y películas, como ‘ The Last of Us ’, ‘ The Fantastic Four: First Steps ’ y ‘Gladiador II’.

Pedro Pascal protagoniza a uno de los héroes que conforman 'Los 4 Fantásticos'. (Foto: Marvel Studios)