Sin lugar a duda, Pedro Pascal es uno de los actores del momento . Tan solo este año, ha sido protagonista de la segunda temporada de la serie ‘The Last Of Us’ y, ahora, aparece como uno de los personajes principales de la reciente cinta ‘The Fantastic Four: First Steps’ . Con esto, quizás consideres que posee una exitosa trayectoria en producciones cinematográficas, pero sus comienzos fueron difíciles.

El apogeo del actor chileno comenzó cuando tuvo un papel en 'Juego de Tronos’, lo cual en distintas ocasiones ha reiterado su agradecimiento por ser ese impulso que necesitaba en su carrera. No obstante, antes de ello, no dudaba en aprovechar los pequeños roles que le ofrecían.

Pedro Pascal protagoniza a 'Reed Richards', conocido como Mister Fantastic en "The Fantastic Four: First Steps" (Foto: Marvel Studios)

En una conversación con Sarah Paulson para Interview Magazine, Pascal habló sobre la primera audición que tuvo en el mundo de la cinematografía. Ocurrió en el año 1996, pero no tiene buenos recuerdos de ello. Es más, catapultó la carrera de otro reconocido actor, Edward Norton .

“Lo recuerdo perfectamente. Va a delatar mi edad de forma descarada. Mi primera audición fue para ‘Las dos caras de la verdad’. ¿Te acuerdas de esa película? Estaba totalmente desbordado. Hice una audición para eso en Nueva York y luego fui a Los Ángeles. No lo conseguí y estuve como 10 años desempleado”, contó.

No consideres que Pedro Pascal estuvo sin trabajo durante una década, pues fue una peculiar broma. No obstante, es verdad que, si hubiera tomado ese papel, su éxito sería desde la década de los 90.

Pese a esto, el tiempo fue justo con la celebridad chilena, ya que ahora su don para la actuación está siendo valorado.

Pedro Pascal interpreta a Joel Miller en 'The Last of Us', una serie adaptada de un popular videojuego. (Crédito: @pascalispunk / Instagram)

Edward Norton tomó ese papel

En ese entonces, Pedro Pascal sí habrá lamentado no brindar un esfuerzo extra para tomar el papel que interpretó Edward Norton en ‘Las dos caras de la verdad’, pues esta cinta fue un rotundo éxito en taquilla y críticas. Es más, el actor de 52 años fue nominado a distintas premiaciones por su excelente interpretación a ‘Aaron Stampler’.