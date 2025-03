Selena Gomez y Benny Blanco están pasando por uno de los mejores momentos de sus vidas. Ambos disfrutan al máximo su etapa de comprometidos y no dudan en hablar sobre lo que experimentan ahora. Precisamente, en una reciente entrevista, el productor musical reveló que cree que cada día que pasa su novia “tiene una nueva boda en mente”.

Como ya es de conocimiento público, la pareja se comprometió en diciembre de 2024 luego que Benny decidiera entregarle a Selena un anillo de compromiso con un increíble diamante de talla marquesa en su centro. De momento, no hay una fecha para la boda, pero eso no quiere decir que no estén pensando en la misma.

“Somos de los que vamos día a día”

“Creo que cada día tiene una nueva boda en mente”, indicó Benny sobre su futura esposa en diálogo con la revista Rolling Stone. “Somos de los que vamos día a día. Todavía no hemos superado este momento. Literalmente, mientras hablabas, ella estaba sentada mirando su anillo”, agregó.

Benny Blanco está muy feliz de tener una relación con Selena Gomez, quien en un futuro será su esposa. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Selena, que también formaba parte de la entrevista, dijo después: “Además, siento de verdad que este es un momento tan especial que podemos plasmarlo en este álbum (‘I Said I Love You First’, que fue elaborado por los dos y que saldrá el viernes 21 de marzo) y ponerle todo el corazón, plasmar plenamente lo que sentimos y compartirlo con el mundo. Al menos, ese es mi principal objetivo ahora mismo”.

Regresando al tema de la pedida de mano, algo curioso sobre aquella vez es que Benny le propuso matrimonio a Selena en un romántico pícnic que incluyó Taco Bell. Sobre el hecho de añadir lo último al momento tan especial, el productor musical señaló que ambos “simplemente viven su vida todos los días”.

La relación sentimental de Selena Gomez y Benny Blanco se hizo pública en diciembre de 2023. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images)

“No hay nada tan elaborado. Creo que tenemos mucha suerte de estar rodeados de gente tan maravillosa, y seguimos disfrutando tanto”, señaló, siempre de acuerdo a la citada fuente. “Parece que nos comprometimos ayer, pero también que nos comprometimos hace 20 años. La conozco desde que tenía 18 años, así que es como si hubiéramos superado todos esos problemas. Para cuando empezamos a salir, es como... ¡guau! Lo que más lamento es no haber podido hacerlo antes, como si hubiéramos esperado tanto tiempo para estar juntos. Pero sé que fue perfecto y estuvo bien”, sentenció.