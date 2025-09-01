El famoso cantante y presentador de televisión español Bertín Osborne se ha visto envuelto en una delicada controversia fiscal tras figurar en la lista de grandes morosos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT o simplemente Hacienda). Pero, ¿sabes a cuánto asciende la deuda exacta del artista? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que, a pesar de su amplia trayectoria artística y empresarial, Osborne se enfrenta ahora a un procedimiento que ha sorprendido a gran parte de los españoles.

Y es que, además de él, nombres como Isabel Pantoja y el exfutbolista Arda Turan están en la lista de deudores publicada en junio del 2025.

¿CUÁNTO LE DEBE BERTÍN OSBORNE A HACIENDA DE ESPAÑA?

La cantidad que Bertín Osborne le debe a Hacienda asciende a exactamente 865,601.41 euros. Es decir, se acerca de manera peligrosa al millón de euros.

Cabe resaltar que, para aparecer en aquella lista, la deuda debe superar los 600 mil euros y mantenerse impagada al cierre del ejercicio, sin acogerse a aplazamientos o suspensiones admitidos legalmente.

Así, la normativa persigue la transparencia y el ejercicio disuasorio frente a incumplimientos fiscales.

EL PLAN DE BERTÍN OSBORNE PARA PAGAR SU DEUDA CON HACIENDA DE ESPAÑA

Tal como recoge ABC, la periodista Elsa Martínez del programa "D Corazón" ha anunciado que Bertín Osborne habría pactado un calendario de pagos con Hacienda que le permitirá saldar su deuda de forma progresiva.

En ese sentido, parece que el equipo legal del presentador le ofreció un camino ordenado para cumplir con sus obligaciones sin comprometer sus proyectos profesionales.

Además, se ha revelado que el artista ha optado por reconvertir su Hacienda San José en un hotel rural de lujo, el cual albergará suites, salones, capilla y equipamientos exclusivos.

Aparentemente, con el acuerdo de pago y este nuevo proyecto empresarial, Bertín Osborne busca ponerse al día con la agencia tributaria española para dejar de figurar en la infame lista de morosos.

Bertín Osborne ha sido el presentador de formatos exitosos como “Mi casa es la tuya” (Foto: Proamagna)

