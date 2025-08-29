Bertín Osborne sigue siendo una de las figuras más reconocidas del panorama mediático español. Y es que, a lo largo de los años, el artista ha construido una sólida carrera que abarca desde la música hasta la televisión. Así, quizá te interesa conocer algunos datos clave sobre su vida personal. Por eso, en esta nota, te cuento si Osborne tiene novia actualmente.

Vale precisar que el cantante y presentador tiene siete hijos, fruto de sus romances con Sandra Domecq, Fabiola Martínez y Gabriela Guillén.

De esta manera, podríamos decir que él ha vivido varias historias de amor que han marcado los titulares de la prensa española durante años.

BERTÍN OSBORNE, ¿TIENE NOVIA ACTUALMENTE?

La respuesta corta es NO. En declaraciones concedidas a la revista ¡Hola!, Bertín Osborne ha hablado abiertamente sobre su situación sentimental actual y ha confesado que está soltero, atravesando un momento de serenidad y plenitud personal.

“Ahora no tengo pareja ni quiero tenerla. No salgo con nadie y no tengo el menor interés en hacerlo. Ahora estoy encantado de estar solo y hacer mi vida”, le dijo el cantante al referido medio, desmintiendo los rumores que le habían adjudicado “novias ficticias” en los últimos meses.

En ese sentido, él insiste en que su prioridad es mantener el equilibrio que ha encontrado en esta nueva etapa. Además, subraya que la soledad no supone un vacío, sino una elección que le permite disfrutar de sus proyectos a su manera.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE BERTÍN OSBORNE CON GABRIELA GUILLÉN?

Respecto a su relación con Gabriela Guillén, la madre de su último hijo, Bertín Osborne le explicó a ¡Hola! que -entre ambos- rige la cordialidad y el respeto mutuo, sin ningún vínculo sentimental desde antes del nacimiento del pequeño David.

Además, el español recalcó que procura cerrar cada etapa de su vida con respeto y sin rencores, velando siempre por el bienestar de quienes han formado parte de su historia.

“Procuro no hacer daño a nadie, y si alguna vez las cosas no han salido bien, he intentado arreglarlo para que nadie sufra. Lo hice con Sandra, lo he hecho con Fabiola y lo haré con cualquiera que haya sido parte de mi vida, igual que con mis hijos. Siempre procuro ayudar en lo que pueda”, puntualizó.

La versatilidad de Bertín Osborne le ha permitido incursionar en varios rubros artísticos (Foto: @bertinosborne / Instagram)