Durante una reciente entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo sorprendió al compartir detalles íntimos sobre el momento en que le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez. El astro portugués recordó con emoción la noche en que decidió dar el paso definitivo tras ocho años de relación con la modelo argentina, pero su confesión no fue sobre el lujo del anillo sino sobre algo mucho más personal.

Según relató, todo ocurrió de manera espontánea, en una noche cualquiera, sin cámaras ni eventos planeados. “Fue como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo”, contó.

En ese momento, un amigo le entregó el anillo para que se lo ofreciera a Georgina, y justo cuando lo hacía, sus hijos entraron a la habitación diciendo: “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”. Para Ronaldo, ese fue el instante que lo convenció de que era el momento correcto.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están juntos desde 2016. | Crédito: Georgina Rodríguez/ Instagram

Aunque admitió no ser “un tipo romántico”, confesó que el instante fue profundamente emotivo. “No lloré, pero tenía lágrimas en los ojos”, dijo, asegurando que acompañó la propuesta con un pequeño discurso sincero y sencillo: “Le dije que la quería y que quería casarme con ella. Fue hermoso. Supe que era la mujer de mi vida”.

Más allá del gesto, Ronaldo quiso dejar claro un detalle que conmovió a muchos: a Georgina no le importaba el anillo. “Lo que más me gustó fue que no le importó el anillo, sino si yo hablaba con el corazón”, reveló.

Sin embargo, el futbolista reconoció que se esforzó por encontrar la joya perfecta, cumpliendo uno de los sueños de su pareja: “Ella siempre quiso una buena piedra, así que trabajé duro y encontré lo que le gustaba”.

| Crédito: Instagram @georginagio

El impresionante anillo, valorado en más de 5 millones de dólares, habría sido diseñado con un diamante ovalado de aproximadamente 35 quilates, acompañado de piedras laterales también ovaladas en una montura de platino. Según expertos, la pieza podría compararse con el legendario Taylor-Burton Diamond que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor.

Respecto a la boda, Ronaldo confesó que aún no hay fecha confirmada, pero sí planes concretos. “Queremos hacerlo después del Mundial, con el trofeo”, bromeó, antes de agregar que será una ceremonia discreta, acorde al gusto de Georgina: “No le gustan las grandes fiestas, prefiere algo privado. Y respetaré eso”.

