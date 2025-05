Si de moda se habla, sin lugar a duda Jomari Goyso es una voz autorizada para opinar; y es que al ser un estilista y experto en ese tema por haber vestido a celebridades como Penélope Cruz o Salma Hayek, se atrevió a dar su veredicto sobre quién es la celebridad mejor vestida de Univision. ¿Adivinas de quién se trata? A continuación, te lo contamos.

Aquí durante su paso por los Latin Grammy 2023 (Foto: Jomari Goyso / Instagram) ×

¿QUIÉN ES LA REINA INDISCUTIBLE DE LA MODA EN UNIVISION PARA JOMARI GOYSO?

Para esta personalidad televisiva, hay dos mujeres que destacan en el mundo de la moda en Univision, pues cada vez que se las encuentra en los pasillos del canal lo dejan deslumbrado, incluso si no las mira en las instalaciones de la cadena, cuando prende su televisión queda boquiabierto.

“Está peleado entre Lili Estefan y Pamela Silva, aunque Lili últimamente se ha relajado un poco”, señaló sin guardarse nada.

Sin duda, las prendas que se pone la cubana la hacen ver espectacular (Foto: Lily Estefan / Instagram) ×

A pesar de que una está destacando más que la otra, para él eso no quita que los dos sigan compitiendo para elegir a la mejor vestida, publica People en español.

Pamela Silva luciendo muy elegante con este vestido blanco (Foto: @emmacastcreative / Instagram) ×

Lily Estefan es una modelo y presentadora de televisión de cubana-estadounidense. Ha estado al frente del programa “El gordo y la flaca” desde 1998. Nació en Santiago de Cuba, Cuba, el 20 de marzo de 1967.

La conductora de "El gordo y la flaca" destaca por su forma de vestir (Foto: Lily Estefan / Instagram) ×

Por su parte, Pamela Silva es una periodista peruana-estadounidense ganadora de varios premios Emmy y copresentadora de la revista de noticias diaria de la cadena Univision como “Primer Impacto”. Nació el 16 de agosto de 1981 en Lima, Perú.

Elegancia y glamour en esta imagen de la periodista (Foto: Pamela Silva / Instagram) ×

¿QUÉ OPINA DEL RESTO DE CELEBRIDADES DE UNIVISION?

Si bien, no dijo quién no le gusta cómo se viste, señaló que cuando está en alguna celebración o evento y le preguntan cómo se ven, no duda en mentirles para que se sientan bien ese día.

“Cuando estamos ya en un evento, yo siempre les miento, y lo saben. Que no me pregunten nada, que todo es divino, todo es espectacular, vas a brillar. Al día siguiente, les digo: ¿“Eso estaba horrible’”, contó.

Aquí los looks de tres celebridades en la alfombra rosada cuando Univision reveló su nueva programación.

Clarissa Molina. La copresentadora de “El gordo y la flaca” usó un conjunto de blazer con falda fluida y hombreras XL, con una tela efecto ombré (técnica de degradado de color).

Poco antes de pasar por la alfombra rosada (Foto: Clarissa Molina / Instagram) ×

Adamari lopez. La copresentadora del programa “Desiguales” vistió un traje fucsia con detalles en encaje en las mangas y pantalón.

Aquí la presentadora en la alfombra rosada (Foto: Adamari Lopez / Instagram) ×

Chiquibaby. La presentadora de “¡Siéntese quien pueda!” lució un vestido camisero de estampado de dos colores.

La conductora también estuvo presente en la alfombra rosada (Foto: Chiquibaby / Instagram) ×