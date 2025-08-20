La muerte de Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo Enigma Norteño, ha dejado a miles helados debido al fuerte impacto y la cantidad de fans que tenía. Su nombre es bien conocido en el mundo del regional mexicano, especialmente entre quienes siguen de cerca los narcocorridos y los vaivenes de una industria que, aunque llena de talento, también suele rozar los bordes más oscuros de la realidad en México.

Barajas no era solo el rostro de Enigma Norteño. Era también el corazón creativo, productor, bajista y conductor de pódcast. Un artista completo, nacido en Culiacán, Sinaloa, que desde hace años había logrado consolidarse tanto en México como en Estados Unidos, con una base sólida de seguidores en plataformas como Spotify y YouTube. Pero esta semana su historia se apagó de forma brutal.

Ernesto Barajas falleció a los 38 años de edad en Jalisco (Foto: Enigma Norteño / Facebook)

¿CÓMO MURIÓ ERNESTO BARAJAS?

La tragedia ocurrió este martes 19 de agosto, en Zapopan, uno de los municipios más transitados del Área Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Según reportes oficiales y versiones de medios locales, Barajas, de 38 años, se encontraba dentro de una camioneta estacionada en una pensión de coches cuando fue interceptado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.

Ahí mismo, junto a un acompañante, fue acribillado. Ambos murieron en el acto, y una mujer que se encontraba cerca resultó gravemente herida. La Fiscalía de Jalisco ya abrió una investigación y, aunque se han levantado pruebas en la escena, al momento no hay detenidos ni versiones oficiales sobre los responsables directos.

La muerte de Ernesto Barajas no puede entenderse sin contexto. Y es que el artista ya había sido blanco de amenazas anteriormente. En agosto de 2023, tuvo que cancelar una presentación en Baja California tras recibir una narcomanta, presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el mensaje, se le advertía que no se presentara en la región por su supuesta cercanía con Alfonso y René Arzate García, conocidos como ‘El Aquiles’ y ‘La Rana’, operadores del Cártel de Sinaloa.

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido… aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera”, decía el mensaje, dejando en claro que su música, aunque exitosa, también estaba siendo leída como una declaración de lealtades en medio de una guerra entre cárteles.

EL LEGADO MUSICAL DE ENIGMA NORTEÑO

Fundado en 2004, Enigma Norteño logró consolidarse como una de las bandas más influyentes del regional mexicano, con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. El grupo ganó popularidad por su estilo directo y letras que narraban historias del mundo criminal, muchas veces dedicadas a personajes reales del Cártel de Sinaloa y del CJNG.

Temas como “¿Van a querer más?” (El Mencho), dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, o “Los placeres de Archivaldo”, en honor a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, son solo una muestra del tipo de contenido que Barajas interpretaba. Él mismo dijo en entrevistas que trataba de no “ofender a otros bandos” para evitar represalias.

¿UNA MUERTE ANUNCIADA?

No es la primera vez que el nombre de Ernesto Barajas se ve involucrado en disputas de poder. En marzo de este año, el cantante Arley Pérez lo acusó públicamente de bloquear su carrera por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, quien fuera jefe de seguridad de Los Chapitos.

Además, se sabe que varios artistas del género han decidido mudarse de Culiacán a Guadalajara, justo como lo hizo Barajas, aparentemente buscando un poco más de tranquilidad. Pero la violencia, al parecer, lo alcanzó incluso allí.

El cantante de Enigma Norteño fue asesinado por unos delincuentes (Foto: Enigma Norteño / Facebook)

MÁS ALLÁ DE LOS ESCENARIOS

Ernesto no solo vivía para los escenarios. En YouTube, conducía el pódcast “Puntos de Vista”, donde entrevistó a figuras como Eduin Caz (de Grupo Firme), Gabito Ballesteros, Carín León, y Tano Elizalde. Era un espacio donde mostraba otra cara del artista: reflexivo, curioso y con ganas de entender y compartir otras voces del género.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, solía compartir momentos con su familia, sus viajes, su pasión por Las Chivas, y los automóviles de lujo que tanto le gustaban. Un contraste fuerte con el entorno peligroso en el que se movía profesionalmente.

