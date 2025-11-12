Eddie Murphy tiene una carrera muy exitosa como actor, pues ha llegado a protagonizar comedias, películas de acción y animación. Como es considerado una estrella del cine, sus declaraciones siempre generan impacto. Justamente, hace poco sorprendió al hablar sobre su “mayor bendición”.

Resulta que el artista de 64 años aceptó ser entrevistado por People. En aquella conversación, no tuvo problema alguno en dejar en claro que si bien existe el orgullo y la autoestima, lo que más pesa en él es la confianza mágica que se tiene.

“Siempre he sido mi mayor fan”

“Mi mayor bendición es que me amo a mí mismo”, aseguró. “Siempre me he querido a mí mismo, siempre he sido mi mayor fan. Eso es la base de todas las decisiones que tomo. Algunas personas pasan toda su vida y al final dicen: ‘Por fin me quiero a mí mismo’. Yo empecé así”, agregó.

Eddie Murphy es un actor, director de cine, comediante y cantante estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“La mayoría no llega a los 50 años”

Cabe mencionar que Eddie Murphy, en el 2026, cumplirá 50 años en el mundo del espectáculo. Para celebrar eso, él dio declaraciones sumamente interesantes en el nuevo documental de Netflix, ‘Being Eddie’. En definitiva, tienes que verlo.

“En un negocio donde la gente va y viene, la mayoría no llega a los 50 años”, subrayó el artista, que saltó a la fama en los 80, como joven promesa del monólogo cómico y en ‘Saturday Night Live’, antes de protagonizar una serie de éxitos de taquilla.

Eddie Murphy nació el 3 de abril de 1961 en Brooklyn, New York, Estados Unidos. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Películas destacadas de Eddie Murphy

‘48 Hrs.’ (1982)

‘Beverly Hills Cop’ (1984)

‘The Golden Child’ (1986)

‘Beverly Hills Cop II’ (1987)

‘Coming to America’ (1988)

‘Another 48 Hrs.’ (1990)

‘Beverly Hills Cop III’ (1994)

‘The Nutty Professor’ (1996)

‘Dr. Dolittle’ (1998)

‘Rush Hour 2’ (2001)

‘Shrek’ (2001)

‘Daddy Day Care’ (2003)

‘Shrek 2’ (2004)

‘Dreamgirls’ (2006)

‘Norbit’ (2007)

‘Shrek the Third’ (2007)

‘Meet Dave’ (2008)

‘Tower Heist’ (2011)

‘A Thousand Words’ (2012)

‘Shrek Forever After’ (2010)

‘Dolemite Is My Name’ (2019)

‘The Pickup’ (2025)

