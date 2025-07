Sarah Jessica Parker ha interpretado durante años el personaje de ‘Carrie Bradshaw’ en las producciones relacionadas a ‘Sex and the City’, razón por la cual ha ganado mucha fama en el mundo de la actuación. Pero no creas que solo ha tenido ese emblemático papel. También ‘dio vida’ a ‘Sarah Sanderson’ en la franquicia ‘Hocus Pocus’. Precisamente, hace poco se animó a expresar su deseo de trabajar en una tercera cinta de la saga. Para que sepas qué dijo, revisa esta nota.

Resulta que estando en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, además de confesar que salió con Nicolas Cage, se animó a hablar sobre la secuela que fue anunciada en 2023, cuando Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, le dijo a The New York Times que ‘Hocus Pocus 3’ estaba en desarrollo.

Sarah Jessica Parker es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. (Foto: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images)

El tema es que Sarah Jessica Parker se pronunció al respecto a raíz de que un par de personas llamaron al programa para preguntar sobre dicha cinta. En ese entonces, manifestó: “No hay más desarrollos, excepto que nos gustaría hacerlo”. Esas palabras dejaron en claro que sus coprotagonistas en la franquicia Bette Midler (‘Winifred Sanderson’) y Kathy Najimy (‘Mary Sanderson’) también esperan algún día volver a interpretar sus personajes.

Sarah Jessica Parker (‘Sarah Sanderson’), Bette Midler (‘Winifred Sanderson’) y Kathy Najimy (‘Mary Sanderson’) en ‘Hocus Pocus 3’. (Foto: Disney / YouTube)

“Nos gustaría hacerlo y hemos estado teniendo algunas conversaciones”, agregó la actriz, que, junto a sus colegas ya mencionadas, protagonizó ‘Hocus Pocus’ de 1993 y la secuela de 2022 ‘Hocus Pocus 2’. De momento, a los fans de la saga solo les queda esperar que salga una tercera película.

Las producciones relacionadas a ‘Sex and the City’

La serie original: ‘Sex and the City’ (1998-2004)

Dos películas (‘Sex and the City’ de 2008 y ‘Sex and the City 2’ de 2010)

La serie precuela: ‘The Carrie Diaries’ (2013-14)

La serie de continuación: ‘And Just Like That...’ (2021-presente)

¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de ‘And Just Like That...’?

La tercera temporada de ‘And Just Like That...’, que trajo de regreso a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon como ‘Carrie Bradshaw’, ‘Charlotte York Goldenblatt’ y ‘Miranda Hobbes’, respectivamente, se estrenó el pasado 29 de mayo en HBO Max.

