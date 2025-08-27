Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo con la noticia de su compromiso. Ambos lo hicieron oficial en Instagram con un romántico post. En la publicación, la cantante escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Sin embargo, aunque la confirmación llegó recién ahora, los fans están convencidos de que la pedida de mano ocurrió unas dos semanas antes del anuncio.

La propuesta, antes de lo que todos pensaban

Según declaraciones de Ed Kelce, padre del jugador de los Kansas City Chiefs, Travis ya había dado el paso decisivo días atrás: “Travis hizo la propuesta, oh, tal vez hace dos semanas, no del todo dos semanas atrás”. Incluso, reveló a News 5 que su hijo planeaba esperar un poco más para organizar algo más elaborado, pero finalmente no pudo contenerse.

El consejo de su padre fue claro: “Podías hacerlo en cualquier lugar que lo volviera especial. Lo importante es arrodillarse y preguntarle si quiere casarse contigo”. Una idea que también habría sido compartida por el propio papá de Taylor.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso en Instagram con una publicación en Instagram. | Crédito: Instagram taylorswift

Las pistas que detectaron los fans

Con este dato sobre la mesa, los seguidores de la pareja comenzaron a unir piezas. Muchos notaron que la fecha coincide con la grabación del episodio de New Heights, el podcast de Travis, donde Taylor fue invitada por primera vez.

En redes sociales, varios Swifties señalaron que el jugador se veía distinto, incluso nervioso. Ahora creen que ese comportamiento se debía a que ya tenía decidido pedirle matrimonio.

Uno de los comentarios más virales en Twitter lo resumió así: “Pensamos que Travis estaba nervioso por tener a Taylor en el podcast, pero en realidad estaba a punto de proponerle matrimonio, ¡qué locura!”.

Otro fan escribió: “Esperen, ¡HOLD ON! Grabaron el episodio el 10 de agosto, Travis le dijo las cosas más románticas que escuché, y luego fueron a cenar… ahí mismo, en un jardín hermoso, le pidió que se casara con él”.

Taylor Swift participó en el podcast New Heights el 10 de agosto, fecha que ahora los fans relacionan con la propuesta. | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

Un momento que ya es parte de la historia Swiftie

Los seguidores no tardaron en concluir que en ese episodio vieron las últimas horas de Taylor como novia antes de convertirse en prometida. Como dijo un fan en redes: “Travis tenía la cara de un hombre que estaba a punto de proponer matrimonio en pocas horas”.

Aunque la fecha exacta no está confirmada, lo cierto es que la revelación ha hecho que la emoción por el compromiso crezca todavía más. Y, fieles a su estilo, los Swifties no piensan dejar pasar ni un solo detalle de esta historia de amor que ya está marcando un capítulo inolvidable en la vida de la pareja.

Para muchos fans de Taylor Swift, ese día del podcast marcó las últimas horas antes de que Travis Kelce se arrodillara para proponer. | Crédito: Instagram taylorswift

