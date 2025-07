Fue uno de los afortunados en estar cerca a la colombiana en el backstage de uno de sus conciertos en México, pero la experiencia no fue del todo gratificante. El cantante Aleks Syntek acaba de acaparar portadas por su poderosa y polémica revelación. Y es que él recordó un “incómodo” momento que vivió junto a Shakira y estando su esposa Karen Coronado al lado, ¿qué sucedió y por qué lo marcó tanto? Aquí los detalles.

Mientras la artista continúa con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que recorrerá varias ciudades de México, el cantautor y productor musical ofreció una entrevista a TV Azteca Noreste donde afirmó que asistió al concierto para apoyar a los músicos que tocan con la intérprete de ‘Te felicito’ o ‘TQG’, ya que trabajaron juntos hace más de 20 años.

“Si fui a ver a Shakira es porque todos sus músicos eran mis músicos. La banda de Shakira tocaba conmigo en las giras de Estados Unidos desde hace 20 años atrás”, dijo Aleks.

Amigo de Shakira desde la juventud

Y es que, según afirmó el cantante, se conocen desde hace muchos años y que incluso los padres de ella le confiaban que la acompañe cuando era menor de edad. “A mí siempre me ha gustado Shakira y yo la conozco desde niña (...) Yo la cuidaba en Argentina, en Buenos Aires, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella tenía 17, 18, y entonces quería salir de antro y no había quien la acompañara, y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, y hacemos las promociones juntos. Me la llevaba al antro”, agregó.

Aleks Syntek y Shakira juntos en los Latin Grammy de 2011 donde ella fue reconocida como 'Persona del Año'. (Foto: Getty Images)

El “incómodo” momento con Shakira

En medio de la entrevista, Aleks Syntek narró una particular anécdota al encontrarse con Shakira en el backstage de su concierto hace unas semanas y donde también estaba presente su esposa Karen Coronado y su hija.

Según narró, recibió diversos halagos de la colombiana algo que lo hizo sentir “muy incómodo”. “Cuando entré a su camerino, me topo a Shakira y me dice: ‘Qué guapo. ¿Qué te hiciste, Aleks? Te ves bien chavo’. Le dije: ‘Muchas gracias, mira, vengo con mi esposa, con mi hija’ (…) Yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”. Además, agregó que supuestamente Shakira le dijo incrédula al ver a su hija, la actriz Natalia Coronado, “parece tu hermana”.

Aleks Syntek estuvo junto a su esposa Karen Coronado cuando se dio el supuesto coqueteo por parte de Shakira. (Foto: Getty Images)

Las recientes declaraciones de Aleks Syntek han causado mucha controversia en redes sociales. En el marco de esta polémica, él compartió un peculiar mensaje en su cuenta de Instagram.

“Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical, pero yo no necesito que me escuche el mundo entero, mis canciones van dirigidas a quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza igual que yo. Los demás están en manos de su creador y les mando toda mi empatía y mi cariño ante sus desatinados juicios”, publicó.

Además, hace unos meses fue criticado por opinar que ella no debía cantar canciones de desahogo sobre su ex Gerard Piqué, pues siempre sería el padre de sus hijos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉Únete aquí