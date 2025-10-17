Luego de que su nombre haya sonado muy fuerte debido a que se supo que ayudó a Diego Luna durante el rodaje de ‘Kiss of the Spider Woman’, Jennifer Lopez vuelve a ser tema de conversación. Todo porque reveló lo que se ha dado cuenta que debe hacer para “tener una relación exitosa”. Para más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

La cinta que te he mencionado arriba es la más reciente de ‘JLo’, quien está en la etapa de promoción de la misma. Es por eso que hace poco asistió al programa SiriusXM de Howard Stern. El tema es que ahí, además de hablar sobre el filme, acabó pronunciándose acerca de los romances que ha tenido.

Para ser más exactos, el presentador le llegó a consultar si había sentido que sus romances estaban “condenados desde el principio” al estar en el ojo público. La respuesta de la ‘Diva de Bronx’ no se hizo esperar: “No, no lo siento así. Siento que la persona adecuada puede manejar eso”.

“Después de lo que nos ha pasado a mí y a mis hijos…”

“Creo que he cometido errores en el sentido de que vivo mi vida muy en voz alta, a pesar de estar en el ojo público. Quería compartir mi vida con alguien. Quiero que alguien esté presente en mis momentos más importantes en la alfombra roja. Quiero que alguien esté presente cuando hago lo que sea, o cuando vamos de compras. Sea lo que sea, quería compartirlo. Así que no me oculté y hablé de ello. Y creo que ahora, después de lo que nos ha pasado a mí y a mis hijos (los gemelos Max y Emme, que nacieron como ‘frutos’ de la relación que tuvo con Marc Anthony) en los últimos años, quiero mantener esa parte mucho más discreta en mi vida”, agregó.

“Hay que hacer ajustes”

Más adelante, Howard Stern le preguntó cómo podía hacer para mantener su vida más privada. En ese entonces, Jennifer Lopez señaló que “mucha gente lo ha hecho, y algunas personas viven en voz alta, y algunas personas se casan y nunca se sabe. Es difícil, porque son momentos importantes en tu vida. Quieres compartirlos con todo el mundo y piensas: ‘Está bien’. Pero la verdad es que cuando tienes una carrera como esta y alcanzas el nivel de fama del que hablamos, hay que hacer concesiones. Hay que hacer ajustes, porque es una vida llena de bendiciones”.

“Me encanta lo que hago, aprecio a mis fans, la posición que tengo y las oportunidades que sigo recibiendo. Pero al final, hay que sacrificar ciertas cosas. Y esa es una de las desventajas: tienes que aprender a gestionar tu vida personal, y mi vida personal a veces se ha visto afectada por eso. Ahora lo he aprendido, y me llevó tiempo. Pensaba: ‘No, puedo ser esto. Puedo hacer esto’. Y ahora me he dado cuenta de que no, tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu comportamiento si quieres tener una relación exitosa, y eso fue parte de ello”, indicó después.

¿Cuántas veces ha estado casada Jennifer Lopez?

Tengamos en cuenta que Jennifer Lopez ha estado casada cuatro veces: con Ojani Noa a finales de los 90, con Cris Judd entre 2001 y 2003, con Marc Anthony entre 2004 y 2011, y con Ben Affleck entre julio de 2022 y enero de 2025. Sobre el último divorcio se ha hablado bastante en los últimos meses.

