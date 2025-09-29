La escritora J.K. Rowling arremetió con dureza contra Emma Watson, a quien calificó de “ignorante de cuán ignorante es”, después de que la actriz de Harry Potter hablara recientemente sobre el distanciamiento que mantienen desde hace años por sus posturas opuestas.

La autora de la exitosa saga criticó a la actriz de 35 años, famosa por interpretar a Hermione Granger, luego de que Watson insinuara la semana pasada que buscaba reconciliarse con ella. Esto ocurre años después de que la intérprete cuestionara públicamente los comentarios de Rowling sobre la comunidad trans.

“Como otras personas que nunca han vivido la vida adulta sin el colchón de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que es ignorante de cuán ignorante es”, expresó Rowling en un contundente mensaje en X.

Rowling la calificó de “ignorante de cuán ignorante es” y señaló que, a diferencia de Watson, ella conoció la pobreza antes del éxito de Harry Potter. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

“No era millonaria a los catorce años. Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por eso entiendo, a partir de mi propia experiencia, lo que significa para las mujeres y niñas sin sus privilegios el ataque a los derechos de las mujeres en el que Emma ha participado con tanto entusiasmo”, agregó la escritora.

Estas fuertes palabras surgieron pocos días después de que Watson confesara en el podcast On Purpose, de Jay Shetty, que todavía aprecia a la autora británica, pese a haberla criticado en 2020 por un polémico ensayo considerado anti-trans.

Rowling, sin embargo, declaró en varias ocasiones que nunca perdonará a Watson ni a su compañero de reparto Daniel Radcliffe por sus críticas. Según explicó, esos señalamientos provocaron en su momento “amenazas de muerte, violación y tortura”.

La escritora recordó además que las críticas de Watson y Daniel Radcliffe en 2020 le provocaron amenazas de muerte. (Foto: Warner Bross)

“La mayor ironía aquí es que, si Emma no hubiera decidido en su entrevista más reciente declarar que me ama y me aprecia —un cambio de actitud que sospecho adoptó porque ha notado que la condena absoluta hacia mí ya no es tan popular como antes—, quizá nunca habría sido tan honesta”, manifestó Rowling. “Los adultos no pueden esperar acercarse a un movimiento activista que pide regularmente el asesinato de una amiga y luego reclamar el derecho al cariño de esa amiga, como si en realidad fuera su madre”.

Para cerrar, la autora dejó claro que respeta la libertad de Watson de expresar sus sentimientos en público, pero destacó su propio derecho a hacer lo mismo: “Emma tiene todo el derecho a no estar de acuerdo conmigo y a hablar en público de lo que siente sobre mí, pero yo tengo el mismo derecho, y finalmente he decidido ejercerlo”.

La escritora recalcó que, así como Emma tiene derecho a expresar sus opiniones, ella también decidió ejercer el suyo para responder públicamente. (Foto: AFP)

A qué se debe el distanciamiento entre J.K. Rowling y el reparto principal de las películas de Harry Potter

El distanciamiento entre J.K. Rowling y el reparto principal de las películas de Harry Potter, especialmente Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, se debe principalmente a las opiniones y comentarios públicos de la autora sobre las personas transgénero, los cuales fueron criticados como transfóbicos. Estas declaraciones comenzaron a generar polémica alrededor de 2020 y continuaron en los años siguientes, causando un profundo malestar en la comunidad LGBTQ+ y en muchos de los actores de la saga.

Los actores protagonistas, incluyendo a Daniel Radcliffe y Emma Watson, se desvincularon de la postura de Rowling y emitieron declaraciones públicas en apoyo a la comunidad trans, afirmando que las mujeres trans son mujeres y expresando su tristeza o rechazo ante los comentarios de la escritora.

Este hecho causó una fractura entre las personas, ya que los actores optaron por alinearse con el colectivo que la autora había criticado.

A pesar de que Emma Watson expresó en entrevistas recientes que aún siente aprecio por Rowling, la autora respondió con ironía en redes sociales, señalando que el daño ya está hecho y que una posible reunión difícilmente ocurrirá.

