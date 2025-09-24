Hace poco, Julia Roberts generó un gran impacto al revelar por qué su personaje (‘Alma’) en ‘After the Hunt’ es diferente a ella. Ahora la actriz es nuevamente tendencia en redes sociales debido a que se animó a dar una respuesta sobre si estará en la secuela de ‘My Best Friend’s Wedding’. ¿Te interesa saber qué dijo? Esta nota es para ti.

Para empezar, te comento que la artista fue entrevistada por Variety recientemente debido a que se encuentra en la etapa de promoción de la cinta ‘After the Hunt’. Pero no creas que asistió sola a la entrevista. Fue acompañada de sus coprotagonistas en el mencionado filme Ayo Edebiri y Andrew Garfield, así como del director Luca Guadagnino.

El tema es que si bien en esa conversación se abordaron bastantes puntos relacionados a la nueva película, hubo un momento donde se le preguntó a Julia Roberts si alguien la había contactado para protagonizar una secuela de ‘My Best Friend’s Wedding’ (1997) o si podría no aparecer.

Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Las exactas palabras de Julia Roberts

Apenas escuchó las interrogantes, la actriz dijo: “No, me están hablando a mí”. Esas palabras dejaron en claro que ella está discutiendo repetir su papel de ‘Jules Potter’ en la secuela. Cabe mencionar, además, que, de acuerdo a Variety, Roberts se rió cuando Guadagnino expresó que dirigiría la segunda parte “en un segundo”.

Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, Estados Unidos. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

¿De qué trata ‘My Best Friend’s Wedding’?

Si en caso no has visto ‘My Best Friend’s Wedding’, te cuento que la película trata de ‘Jules Potter’ (Julia Roberts) y ‘Michael O’Neal’ (Dermot Mulroney), dos mejores amigos cuya relación se pone a prueba cuando ‘Jules’ se entera de que ‘Michael’ está a punto de casarse. En ese entonces, ‘Jules’ intentó anular la boda de ‘Michael’ con ‘Kimberly Wallace’ (Cameron Diaz) tras descubrir que está enamorada de él.

Películas destacadas de Julia Roberts

‘Mystic Pizza’ (1988)

‘Steel Magnolias’ (1989)

‘Pretty Woman’ (1990)

‘Sleeping with the Enemy’ (1991)

‘The Pelican Brief’ (1993)

‘My Best Friend’s Wedding’ (1997)

‘Notting Hill’ (1999)

‘Runaway Bride’ (1999)

‘Erin Brockovich’ (2000)

‘The Mexican’ (2001)

‘America’s Sweethearts’ (2001)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Mona Lisa Smile’ (2003)

‘Closer’ (2004)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Charlie Wilson’s War’ (2007)

‘Duplicity’ (2009)

‘Eat Pray Love’ (2010)

‘Larry Crowne’ (2011)

‘Mirror Mirror’ (2012)

‘August: Osage County’ (2013)

‘Money Monster’ (2016)

‘Wonder’ (2017)

‘Ben Is Back’ (2018)

‘Leave the World Behind’ (2023)

