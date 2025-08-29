Selena Gomez decidió celebrar su despedida de soltera rodeada de amigas y con una vibra fresca, relajada y muy divertida. A través de su Instagram, compartió con sus fanáticos varios momentos que dejaron ver cómo vivió este viaje único antes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

El lugar elegido para la escapada fue Cabo San Lucas, México, donde Selena, de 33 años, disfrutó del mar y el sol junto a su círculo más cercano. La futura novia sorprendió con diferentes looks blancos, desde un bikini con pareo de crochet hasta minivestidos de verano y un velo con la frase “futura novia”.

Además, en su habitación se podían ver globos con mensajes como “Sra. Levin” y “Novia”, un guiño a su próximo apellido.

Entre las imágenes que compartió, destacaron las risas en el bote con sus amigas, las cenas bajo la luz de las velas frente al mar y la serenata de unos mariachis que les puso el toque más mexicano a la celebración.

Incluso disfrutaron de una noche de películas en la playa, donde el grupo se relajó viendo la película “Wedding Crashers” mientras la arena se convertía en el cine perfecto. Todo esto acompañado de la canción 'Teenage Dream’ de Katy Perry, coescrita y producida por su prometido.

En paralelo, Benny Blanco también tuvo su propia despedida de soltero, pero en un escenario muy distinto: Las Vegas. El productor de 37 años compartió fotos de su celebración, que incluyeron una cena con vista al horizonte de la ciudad, momentos en el spa, y hasta una postal de Matty Matheson, estrella de The Bear, sosteniendo una pila de efectivo.

Selena Gomez y Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, tras más de un año de noviazgo. Blanco reveló posteriormente que le propuso matrimonio con un anillo que la cantante y actriz ayudó a diseñar, y que luce un diamante marquesa en un guiño a su canción “Good For You”.

