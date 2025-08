Benny Blanco no esconde lo que siente por Selena Gomez, y su último gesto romántico lo confirma. En un reciente video de TikTok compartido el 5 de agosto, el productor musical confesó que tiene una forma muy particular de sentirse más cerca de su prometida cuando no están juntos.

Mientras hablaban de la nueva fragancia de Gómez para su marca Rare Beauty, Blanco, de 37 años, reveló: “Me encanta rociarme [el perfume] por todo el cuerpo para poder recordarla”. Su respuesta hizo sonreír a Selena, quien entre risas le respondió: “Qué cursi”.

La revelación de Benny Blanco surgió durante una conversación sobre la nueva fragancia de Rare Beauty de Selena Gomez. | Crédito: Instagram @selenagomez

El aroma del que hablan pertenece a la nueva línea de fragancias de Rare Beauty, que incluye un eau de parfum cálido y decadente, además de bálsamos multiusos con notas de vainilla ámbar, peonía floral, bergamota fresca y roble amaderado. La colección estará disponible en la app de Sephora desde el 6 de agosto y online al día siguiente.

Durante la conversación, Gomez también le preguntó a Blanco qué le evoca el nuevo aroma. Él, con humor, contestó: “No creo que me permitan decir adónde me transporta”.

Este no es el primer comentario peculiar de Blanco sobre belleza o aromas. En noviembre de 2024, confesó que no se ducha todos los días, pero sí tiene claro cómo quiere oler: “A tabaco y algodón de azúcar. Un poco a hombre, un poco a mujer. Me inclino por lo femenino en todos los sentidos”, dijo entonces.

La pareja, comprometida desde 2024, volvió a demostrar su complicidad y sentido del humor. | Crédito: John Shearer / 97th Oscars / The Academy vía Getty Images / John Shearer/97th Oscars

Y más recientemente, en una charla con Gomez para Interview, reafirmó esa rutina poco convencional: “Quizá no me duche todos los días, pero cuando lo hago, me quedo ahí un buen rato reflexionando sobre la vida”.

A pesar de sus diferencias en cuanto a higiene, Benny y Selena parecen vivir su historia de amor con intensidad, humor y complicidad. Prueba de ello fue el romántico mensaje que él le dedicó por su cumpleaños número 33, el pasado 22 de julio, acompañado de fotos espontáneas de su vida juntos: “Nuestra vida es un sueño… así que nunca te despertaré… feliz cumpleaños, mi amor”.

