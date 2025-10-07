Graham Norton recibió una gran cantidad de elogios en redes sociales después de que una asistente al programa revelara que el presentador intervino para detener una situación incómoda entre Jodie Turner-Smith y Taylor Swift durante la grabación de su show. La actriz y la cantante se sentaron junto a Cillian Murphy, Greta Lee, Domhnall Gleeson y Lewis Capaldi en el episodio emitido el jueves pasado.

Mientras Taylor, de 35 años, promocionaba su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’ y hablaba sobre la compra de los derechos de su música y su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, una espectadora llamada Sammie Nicole contó en TikTok que hubo un momento tenso que fue eliminado de la emisión que llegó a la televisión.

Según su relato, Jodie Turner-Smith le habría hecho una pregunta muy personal a la cantante sobre posibles planes de maternidad.

Nicole explicó que la situación se volvió incómoda cuando Jodie, de 39 años, le preguntó a Taylor si planeaba tener hijos.

Una espectadora contó en TikTok que Graham Norton intervino rápidamente para cambiar de tema. (Foto: The Graham Norton Show / YouTube)

“Taylor pensó que se refería a si habría niños en la boda y respondió que no habría menores de 18 años, solo adultos. Pero luego Jodie insistió: ‘No, no, me refiero a si vas a tener bebés’”, contó la asistente.

La espectadora calificó el momento como inapropiado, especialmente tratándose de un programa grabado frente a cámaras.

“Primero, no se le pregunta eso a alguien. Ella debería saberlo. Puede que Taylor no quiera tener hijos o que no pueda. Y, aunque sí quiera, no es asunto de nadie”, opinó Sammie en su video que rápidamente se hizo viral.

Según la misma fuente, Graham Norton intervino de inmediato para poner fin al intercambio. “Fue muy profesional. Enseguida dijo: ‘Esa es una conversación para tener fuera de cámaras’ y cambió de tema”, relató.

El fragmento fue eliminado antes de la emisión. (Foto: The Graham Norton Show / YouTube)

Muchos usuarios en TikTok celebraron la rápida reacción del presentador y lo elogiaron por su tacto y respeto hacia sus invitados.

Durante el programa, Taylor también compartió algunos detalles de su compromiso con Travis Kelce. Mostró su anillo de 10 quilates, valorado entre 700.000 y un millón de dólares, y contó cómo su pareja organizó una propuesta sorpresa en el jardín de su casa, decorado con flores y setos que ocultaban a su fotógrafo. “Lo hizo increíble. Diez de diez”, dijo la cantante.

Por ahora, ni Jodie Turner-Smith ni el equipo de ‘The Graham Norton Show’ se han pronunciado sobre el incidente; sin embargo, los usuarios no dejan de reconocer el profesionalismo de Norton para manejar situaciones delicadas en vivo.

Los fans elogiaron al presentador por su rápida reacción y criticaron la pregunta de la actriz por considerarla inapropiada. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Taylor Swift está promocionando su nuevo álbum

Cabe agregar que Taylor Swift está apareciendo en distintos programas para promocionar “The Life of a Showgirl”, su duodécimo álbum de estudio. Este trabajo marca un regreso a un sonido pop más bailable y pulido, recordando las épocas de ’1989′ y ‘Reputation’.

El álbum se destaca por su colaboración con los productores suecos Max Martin y Shellback, abandonando momentáneamente a Jack Antonoff, lo que le confiere un brillo synth-pop y soft rock de alta producción.

Conceptualmente, el álbum utiliza la figura de la “Showgirl” como metáfora de su vida bajo los focos. Las letras combinan la acidez característica de Swift para ajustar cuentas con críticos e industrias con declaraciones de amor directas y deseos de una vida doméstica con su pareja.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí