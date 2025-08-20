Margaret Qualley, esposa de Jack Antonoff, llamó la atención durante su reciente paso por el programa Today cuando surgió el tema del nuevo álbum de Taylor Swift. Su reacción sorprendió a muchos, ya que no parecía esperar la pregunta sobre el proyecto musical de la cantante.

Antonoff, de 41 años, fue durante más de una década uno de los principales colaboradores de Swift, trabajando junto a ella en diez discos y varios sencillos; sin embargo, esta vez la cantante decidió trabajar con los reconocidos productores Max Martin y Shellback en su próximo álbum The Life of a Showgirl.

Tal vez por eso Qualley, de 30 años, se mostró desconcertada cuando el presentador Craig Melvin mencionó el nuevo disco durante la entrevista. Después de recordar que Antonoff ha producido para Swift durante años, Melvin le pidió que hablara sobre el proyecto.

Su respuesta, en la que dijo no saber nada y aseguró que solo estaba emocionada por escuchar la música, generó comentarios en redes que calificaron el momento como incómodo o fuera de lugar.

La actriz abrió los ojos con sorpresa y respondió: “No sé nada”. A continuación, soltó una risa incómoda y agregó: “Estaré emocionada de escuchar la música”. Ante esto, Melvin contestó con un breve: “Está bien. De acuerdo”, mostrando que no estaba del todo convencido.

El video de la entrevista fue compartido luego en YouTube y rápidamente generó comentarios. Algunos usuarios calificaron su reacción como extraña: “Eso fue muy incómodo”, escribió uno. Otro, en cambio, opinó que fue “inapropiado e irrelevante” que le preguntaran a Qualley sobre una colega de su esposo.

Cabe agregar que el nuevo disco de Swift fue confirmado el mismo día con portada y fecha de lanzamiento. Será su duodécimo álbum de estudio y estará completamente producido por Martin y Shellback, con quienes no trabajaba desde Reputation (2017).

Mientras tanto, Swift confirmó que su próximo disco, The Life of a Showgirl, será producido por Max Martin y Shellback, con quienes volvió a trabajar después de años.

La cantante contó en el podcast de Travis Kelce que volaba a Suecia en sus días libres de la gira Eras Tour para trabajar en el proyecto.

Swift reveló que este será el primer álbum completo hecho únicamente entre ella, Martin y Shellback, a quienes calificó de “genios”. Aunque no mencionó a Antonoff, sí explicó que los discos creados sin Martin y Shellback, como Folklore (2020) y Midnights (2022), fueron más “esotéricos” y experimentales.

En cambio, describió The Life of a Showgirl como “realmente especial” y aseguró: “Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo”.

Aunque la cantante no mencionó a Jack Antonoff, la cantante destacó que este proyecto fue "realmente especial" y se trata del disco que llevaba mucho tiempo queriendo hacer.

A pesar de esta nueva etapa, la amistad entre Swift y Antonoff sigue siendo fuerte. En los Grammy de 2024, él la elogió durante su discurso al recibir el premio a Productor del Año: “Taylor Swift me abrió esa maldita puerta. Te amo con todo mi corazón, Taylor”.

Además, Swift mantiene una relación cercana con Qualley, con quien incluso bailó durante la última ceremonia de premios mientras Billie Eilish interpretaba Birds of a Feather.

Lo que sabemos sobre ‘The Life of a Showgirl’

The Life of a Showgirl es el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, que saldrá el 3 de octubre de 2025 por Republic Records. Fue concebido durante la etapa europea de la Eras Tour en 2024 y grabado en Suecia con los productores Max Martin y Shellback.

El disco contiene 12 canciones, sin pistas adicionales ni ediciones deluxe con más pista. Visualmente, el álbum adopta una estética artística teatral y glamorosa inspirada en las showgirls, con una paleta naranja llamativa.

