Luego de que Ángela Aguilar fuera a la Feria Estatal de León (México) para acompañar a su esposo Christian Nodal porque él se iba a presentar ahí (y de hecho lo hizo), la cantante fue vista nuevamente con su cambio de look y de inmediato llamó la atención. Tras viralizarse en redes fotos y videos con su nuevo aspecto, varios usuarios la compararon con Belinda. Horas después de ello, la hija de Pepe Aguilar realizó una publicación en Instagram (@angela_aguilar_) como respuesta a esos comentarios negativos.

Con el fin de que sepas todos los detalles. Te cuento que la cantante regional mexicana acudió a la mencionada feria habiendo cambiado su cabello corto en corte Bob con capas por una melena más larga justo por debajo de los hombros con tonalidades entre rubio y castaño claro. Aquella cabellera, que para muchos es una peluca, la acompañó con una gorra. Además, para completar su look, usó una chaqueta de cuero ‘oversized’ en beige, unos jeans ajustados y azules y unas botas altas que combinaron bien con su casaca.

Debido a su apariencia en la Feria Estatal de León, un gran número de usuarios consideró que ella se estaba esforzando bastante por parecerse a Belinda, quien además de tener un cabello largo y rubio, suele usar gorras, como la que usó Ángela Aguilar, por lo que las críticas hacia la esposa de Christian Nodal no faltaron.

Ángela Aguilar acompañó a su esposo Christian Nodal en su presentación en la Feria Estatal de León. Así fue la llegada de los dos. (Foto: @estrellasimperiales / TikTok)

La reacción de los usuarios

“Un poquito más de personalidad, por favor”, “que alguien le diga que no debe estar pensando en la ex de su esposo”, “a Belinda le queda mejor ese look”, “una demostración que piensa bastante en Belinda”, “todo mundo sabe que usas peluca y encima la utilizas para parecerse a una ex” y “mal asesorada”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales sobre el cambio de look de la hija de Pepe Aguilar.

Pese a todo ello, Ángela no les da importancia a las críticas ni a las comparaciones, pues en una historia de Instagram difundió un collage donde se dejó ver nuevamente con el cabello largo con tonalidades entre rubio y castaño claro, pero sin gorra.

La hija de Pepe Aguilar sorprendió con un collage donde llega a lucir su cambio de look pese a las críticas. (Foto: @angela_aguilar_ / Instagram)

“‘Life lately’” (“la vida últimamente”, en español), escribió en su post que de inmediato volvió a generar impacto en las redes sociales. Recordemos que la primera vez que ella se mostró con su cambio de look fue a través de un video difundido en su cuenta de TikTok (@angelaaguilar_), donde aparece cantando el tema ‘El Retrovisor’ junto a Christian Nodal y un grupo de amigos.