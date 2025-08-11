Maluma, debido a su gran talento para la música, es considerado como uno de los máximos exponentes del género urbano. Por esa razón, ha tenido y sigue teniendo conciertos en distintas partes del mundo. Precisamente, hace poco tuvo un show en Ciudad de México. El tema aquí es que durante esa presentación le dio un poderoso mensaje a una fan que asistió al evento en compañía de su bebé de un año. Para que sepas qué le dijo, lee esta nota por completo.

La escena fue tan inesperada que no tardó en llamar la atención. Todo mundo se ha enterado de lo sucedido debido a que el momento quedó registrado en varios videos. Uno de ellos podrás apreciar sin problemas más abajo, así que no te preocupes.

Maluma es un cantante y compositor colombiano que nació el 28 de enero de 1994. (Foto: Pedro Gomes / Redferns / Getty Images) / Pedro Gomes

De acuerdo al clip compartido por la cuenta de EstiloDF (@estilodf), el intérprete de ‘Borró Cassette’ se vio obligado a detener su show cuando se percató de la presencia de la mujer con su pequeño. “Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? ¿Un año?”, comenzó diciendo el artista, haciendo énfasis en que es progenitor de París, quien nació en marzo de 2024 como ‘fruto’ de su amor con su novia Susana Gómez.

El momento en que Maluma le habló a una fan que fue a su concierto en Ciudad de México junto con su bebé de un año. (Foto: @estilodf / TikTok)

“Para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”

“Un año. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p*ta mier**, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad, es un acto de irresponsabilidad. Lo estás moviendo así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. De verdad. Te lo digo con todo cariño y respeto, ya que soy papá. Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto”, indicó después. “Así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenció, ganándose el aplauso de sus seguidores.

Su concierto forma parte de su más reciente gira

Cabe mencionar que el concierto de Maluma en Ciudad de México se produjo en medio de la última etapa de su gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’, que finalizará el 23 de agosto en San Salvador, El Salvador, de acuerdo a People. Por si no lo sabías, él también se presentó recientemente en la Playa Rosarito de México para el Baja Beach Festival, donde encabezó el cartel junto a J Balvin y Don Omar.

