Margot Robbie ha protagonizado una gran cantidad de películas. Actualmente, mucho se está hablando acerca de una que se estrenará a en febrero del próximo año. Me refiero a ‘Wuthering Heights’. ¿Por qué te comento esto? Porque la propia actriz se animó a calificar dicha cinta hace poco y acabó generando un gran impacto por ello.

Antes de ir de lleno a lo que pronunció, te cuento que la cinta en cuestión es una adaptación a la pantalla grande de la novela clásica de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell. En aquel filme, la actriz interpreta a ‘Catherine’. El paple de ‘Heathcliff’, en tanto, es de Jacob Elordi.

Margot Robbie es una actriz y productora australiana. (Foto: Taylor Hill / Getty Images) / Taylor Hill

Ahora, con respecto a lo que manifestó recientemente, te indico que Margot Robbie conversó con Josh Horowitz para MTV. En ese entonces, a ella le preguntaron qué tan loca era ‘Wuthering Heights’ en comparación con el último largometraje de Fennell, ‘Saltburn’. Apenas escuchó eso, dejó en claro que era más salvaje. ¿Cómo? Apuntando el pulgar hacia arriba.

Margot Robbie nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Australia. (Foto: Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images) / Steve Granitz

“Pronto verán un pequeño adelanto”

“Es una locura. Es genial. Es brillante. Pronto verán un pequeño adelanto”, manifestó después la artista. Colin Farrell, que estaba a su lado en ese momento, apenas escuchó lo que dijo su colega, preguntó: “¿Pronto habrá un tráiler?”. Pero Margot Robbie sostuvo, en broma, que no estaba autorizada para resolver esa duda. “No puedo decir nada”, aseveró.

Películas destacadas de Margot Robbie

‘The Wolf of Wall Street’ (2013)

‘Focus’ (2015)

‘The Legend of Tarzan’ (2016)

‘Suicide Squad’ (2016)

‘I, Tonya’ (2017)

‘Mary Queen of Scots’ (2018)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)’ (2020)

‘The Suicide Squad’ (2021)

‘Amsterdam’ (2022)

‘Babylon’ (2022)

‘Barbie’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí