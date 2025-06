Matty Healy, el exnovio de Taylor Swift, sorprendió al público durante su presentación en el festival Glastonbury en Inglaterra. El vocalista de The 1975 se tomó un momento para dirigirse a la multitud y lanzar un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia la cantante. “Lo que este momento me está haciendo darme cuenta es que probablemente soy el mejor”, dijo mientras levantaba un vaso de cerveza, según se puede ver en un video compartido por Variety.

El músico continuó con sus palabras y aseguró: “Probablemente soy el mejor compositor de mi generación. El mejor, ¿cómo lo decimos? Un poeta, damas y caballeros, eso es lo que soy”.

Con estas palabras, Healy, de 36 años, pareció referirse de forma indirecta al álbum 2024 de Swift, The Tortured Poets Department, que, según los fans, contiene varias referencias a él.

Matty Healy es un cantante, compositor y productor inglés reconocido por ser el vocalista y principal compositor de la banda The 1975. (Foto: Samir Hussein/WireImage vía Getty Images)

En el mismo video, se escucha a un fan bromeando sobre que el cantante estaba haciendo alusión al álbum de la actual pareja de Travis Kelce.

Healy no mencionó directamente a Swift, pero su comentario llamó la atención por la coincidencia. Durante su breve romance en 2023, Healy y Swift fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluso en conciertos del Eras Tour y en estudios de grabación en Nueva York.

Según el medio Page Six, la relación entre ambos duró apenas un mes, entre mayo y junio de 2023, poco después de que Swift terminara con Joe Alwyn.

Matty Healy pretends to choke up during the 1975’s #Glastonbury set and calls himself “the world’s greatest songwriter.” pic.twitter.com/JII08DybLT — Variety (@Variety) June 27, 2025

La pareja fue vista en lugares como Casa Cipriani, acompañados por Jack Antonoff y Margaret Qualley. Según una fuente citada por Entertainment Tonight, la ruptura se debió a diferencias de carácter y problemas de agenda.

Cuando Swift lanzó TTPD en abril de 2024, surgieron rumores de que varias canciones del disco, como “Guilty As Sin”, “Down Bad”, “Chloe or Sam or Sophia or Marcus”, “The Smallest Man Who Ever Lived” y “I Can Fix Him (No Really I Can)”, estaban inspiradas en Healy.

De acuerdo con Us Weekly, el músico se sintió “desconcertado” por el contenido del álbum.

La relación entre Swift y Healy duró apenas un mes, entre mayo y junio de 2023. (Foto: Ashok Kumar/TAS24/Getty Images para TAS Rights Management)

Actualmente, Swift mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien empezó a salir a mediados de 2024. (Foto: Bruce Bennett / Getty Images)

Actualmente, Swift mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien empezó a salir en el verano de 2024. Por su parte, Healy se comprometió en junio del mismo año con la modelo estadounidense Gabbriette Bechtel.

Quién es Matty Healy

Matthew Timothy Healy, conocido como Matty Healy, es un músico, compositor y productor discográfico inglés nacido el 8 de abril de 1989 en Londres. Es el vocalista y principal compositor de la banda de indie pop The 1975. Antes de ser el cantante, Healy tocaba la batería en la banda.

En redes sociales, Healy acumula alrededor de 2.9 millones de seguidores en Instagram y más de 6 millones en TikTok. Utiliza estas plataformas para promover su música y, a veces, para expresar opiniones sobre temas como derechos LGBTQ+ y cambio climático.

Healy enfrentó una controversia en diciembre de 2022 cuando se filtraron correos electrónicos que indicaban su gasto mensual de aproximadamente $11,000 en esteroides. Esta revelación iba en contra de sus afirmaciones de haber logrado su físico de forma natural a través de su estilo de vida. Después de la filtración, Johnson emitió una disculpa pública.