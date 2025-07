Michael Douglas decidió hacer una pausa en su carrera actoral, aunque no se considera retirado. A sus 80 años, el actor confirmó que no ha trabajado desde 2022 y que esa pausa fue completamente intencional. “No tengo intenciones reales de volver”, afirmó durante una entrevista en el Festival de Cine de Karlovy Vary en la República Checa según Variety.

“Había estado trabajando bastante duro por casi 60 años”, explicó. “Y no quería ser una de esas personas que mueren en el set”.

Su decisión también estuvo marcada por un tema de salud que vivió años atrás: un cáncer de garganta en etapa 4.

Douglas ha ganado premios Oscar y Globos de Oro por su trabajo en la actuación y la producción. (Foto: Loic VENANCE / AFP)

“El cáncer en etapa 4 no es unas vacaciones, pero no hay muchas opciones, ¿verdad?”, dijo. “Seguí el tratamiento, que incluyó quimioterapia y radiación, y tuve suerte”.

Douglas aseguró que una cirugía habría sido mucho más invasiva. “Habría significado no poder hablar y perder parte de la mandíbula, y eso habría sido muy limitante como actor”, explicó.

Su último gran papel fue como el Dr. Hank Pym en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), aunque también apareció en la miniserie Franklin (2024), donde interpretó a Benjamin Franklin.

El actor interpretó a Gordon Gekko en "Wall Street", trabajo por el consiguió un premio Oscar. (Foto: 20th Century Fox)

A pesar de su decisión, no descarta del todo volver si surge un proyecto especial. “Digo que no estoy retirado porque, si surge algo especial, volvería, pero si no, no”, dijo.

Actualmente, está enfocado en su vida personal. Comentó que está trabajando en un pequeño proyecto independiente y que busca pasar más tiempo con su esposa, Catherine Zeta-Jones.

“Estoy feliz de hacer el papel de esposo”, dijo con humor. “Lo hago en el espíritu de mantener un buen matrimonio”.

Michael Douglas está casado con la actriz Catherine Zeta-Jones. Se casaron en el año 2000 y tienen dos hijos juntos, Dylan y Carys. (Foto: AFP)

Breve repaso por la carrera de Michael Douglas

Michael Douglas es un actor y productor estadounidense con una carrera que abarca varias décadas en cine y televisión. Su inicio en la televisión fue con la serie policial “Las calles de San Francisco” (1972-1976), donde recibió varias nominaciones al Emmy. Como productor, obtuvo un Premio Óscar a la Mejor Película por “Atrapado sin salida” (1975).

En cine, Douglas ha protagonizado una gran variedad de películas, incluyendo “El síndrome de China” (1979), “Tras el corazón verde” (1984), “Atracción fatal” (1987), “La guerra de los Rose” (1989), “Bajos instintos” (1992), “Un día de furia” (1993), “Traffic” (2000) y “Wonder Boys” (2000). Ganó un Premio Óscar a Mejor Actor por su papel en “Wall Street” (1987). Más recientemente, interpretó a Hank Pym en el Universo Cinematográfico de Marvel, comenzando con “Ant-Man” (2015).

Entre sus numerosos reconocimientos se incluyen dos Premios Óscar (uno como productor, otro como actor), cinco Premios Globo de Oro (incluyendo el Cecil B. DeMille Award), un Premio Emmy por su papel en “Behind the Candelabra” (2013), y dos Premios del Sindicato de Actores. También ha sido reconocido con el AFI Life Achievement Award en 2009.

Su trabajo más reciente en televisión incluye la serie de Netflix “El método Kominsky” (2018-2021), por la cual ganó otro Globo de Oro.

