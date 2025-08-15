Hace algunos años, Miguel Varoni estuvo bajo la atenta mirada de los medios de comunicación, y no por algún proyecto suyo, sino por su notable pérdida de peso que acaparó los titulares convirtiéndolo en tema de conversación y preocupación de quienes siguieron su exitosa carrera. Ahora se atrevió a contar qué le pasó realmente. Todos los detalles a continuación.

El actor Miguel Varoni contó su experiencia respecto a su salud para servir de ejemplo a otras personas (Foto: Alan González / YouTube)

TODO COMENZÓ EN LA PANDEMIA

Varoni contó que su salud comenzó a deteriorarse cuando llegó el aislamiento social por la pandemia a causa del COVID-19. Resulta que a raíz del encierro empezó a comer sin control lo que estaba al alcance de sus manos, esto lo llevó a pesar 114 kilos.

“Llegó un punto en que me engordé muchísimo (…). No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda –yo siempre he sufrido de la espalda por la altura–, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy [mi esposa] fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte’”, señaló en una entrevista para el cirujano plástico Alan González.

Fue así como decidió realizarse una cirugía bariátrica, optando por la manga gástrica. Una vez que regresó a su casa, rápidamente comenzó a bajar de peso, algo que le gustó bastante; sin embargo, comenzó a obsesionarse por perder kilos cada vez más.

“Quería seguir bajando. No quería dejar de bajar y se me volvió como una enfermedad bajar de peso. Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso”, narró el protagonista de “Pedro, el escamoso”.

Miguel Varoni (Pedro Coral Tavera) en “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca” (Foto: Caracol Televisión) / Vizzor Image

Pese a que Miguel Varoni se encontraba feliz y pleno, las personas que lo rodeaban le hacían notar que estaba abusando, pero él no hacía caso, algo que cambió drásticamente cuando se encontró con su amigo Alan González, quien es su cirujano plástico.

“Me ve y me dice: ‘¿A usted qué le está pasando hermano? ¿Usted se quiere morir o qué?’”, contó. Estas palabras calaron muy profundo en el actor, quien reflexionó sobre su integridad.

“A raíz de este encuentro tan maravilloso, ahí mi vida volvió a cambiar. Usted me arregló no solamente la cara, que me la arregló, me hizo todas las cirugías de alguna manera para que todo volviera a estar cómodo y se acomodara de alguna manera. Y volví a comer y volví a ser una persona”, le dijo.

Finalmente, recomendó a las personas que no se sienten cómodas con su peso optar por una cirugía bariátrica, aunque pidió que sepan manejarla una vez que comiencen a perder kilos.

