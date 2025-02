Michelle Trachtenberg, recordada principalmente por sus papeles como Dawn Summers en “Buffy the Vampire Slayer” y Georgina Sparks en “Gossip”,ha fallecido a los 39 años en Los Ángeles (California, Estados Unidos). La madre de la conocida actriz la encontró “inconsciente y sin respuesta” la mañana del 26 de febrero de 2025 en su apartamento cerca de Columbus Circle. Cuando los profesionales de emergencias llegaron, la declararon muerta.

Aunque aún no se ha revelado la causa oficial de su muerte, de acuerdo con New York Post, el Departamento de Policía no la considera sospechosa y no requiere una investigación adicional. Anteriormente, los fanáticos de la actriz cuestionaron su apariencia y estado de salud. ¿Está relacionado?

MICHELLE TRACHTENBERG ¿TENÍA ALGUNA ENFERMEDAD?

El medio antes mencionado también señaló que Michelle Trachtenberg, quién también participó en películas como “Harriet the Spy”, “Inspector Gadget”, “Eurotrip”, “Ice Princess”, “Black Christmas”, “17 Again”, “Cop Out” y “Killing Kennedy”, se sometió recientemente a un trasplante de hígado y estaba teniendo complicaciones.

Esta es una de las fotos que Michelle Trachtenberg compartió en sus redes sociales y que causó la alarma de sus seguidores (Foto: Michelle Trachtenberg/ Instagram)

En los últimos meses, la actriz de “Gossip Girl” recibió una serie de comentarios negativos sobre su aspecto físico. Aunque sus seguidores aseguraban que solo estaban preocupados por la salud de su ídolo, Trachtenberg no los tomó de esa manera y dio una respuesta rotunda.

“Explícame por qué parezco enferma”, respondió la actriz a un comentario en una foto de enero de 2024 donde aparece con Alexa PenaVega de “Spy Kids”. “¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayas dejado un comentario así”.

Asimismo, aseguró en sus redes sociales: “Esta es mi cara, ni estoy desnutrida ni tengo problemas. ¿Por qué tenéis que odiar?”. “Nunca me he sometido a cirugía plástica y estoy feliz y sana”.

Los seguidores de Michelle Trachtenberg aseguraban estar preocupados por el estado de salud de la actriz (Foto: Michelle Trachtenberg/ Instagram)