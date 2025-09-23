Luego de haberte revelado por qué Katy Perry no estaría buscando “salir con nadie” ahora mismo, te comento que la propia artista ha generado impacto recientemente por la reflexión que hizo un año después de lanzar su álbum ‘143’. Si te interesa saber qué palabras usó, este artículo es para ti.

Primero que nada te recalco que la cantante utilizó su cuenta de Instagram (@katyperry) para dar a conocer todo lo que ha podido analizar, evaluar. Según dijo, se tomó el último fin de semana para pensar bien en todo. Su accionar fue muy bien recibido por sus seguidores.

“Saben que no soy de publicar aniversarios. Suelo ser más bien futurista, pero sería negligente de mi parte no reconocer el increíble impacto que este último año ha tenido en mí. Hace un año, salió ‘143’ y me tomé el fin de semana para reflexionar”, comenzó indicando en la publicación que, según People, incluye fotos y videos tras bambalinas de la creación del álbum y de ella ensayando en el escenario para la gira ‘Lifetimes’, que es un resumen de su discografía, que incluye éxitos como ‘Firework’, ‘The One That Got Away’ y ‘California Gurls’.

“Los discos son instantáneas de un artista que intenta contar su historia, de dónde está ahora o dónde ha estado, y espero que alguien se escuche en algunos de los mensajes. Para mí, ‘143’ fue literalmente decirles ‘los amo’ a mis fans. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo se ha tratado de reconectar con mis fans a través de estas canciones y de esta maravillosa gira que me ha dado la oportunidad de ver a tantos de ustedes de nuevo, y por primera vez. Nosotros, los gatos (y las ratas), hemos pasado por una montaña rusa, pero dondequiera que nos haya llevado, hemos estado juntos. Estoy muy orgullosa de la comunidad que somos y en la que nos estamos convirtiendo. La historia es importante, aprendemos de la historia, recordamos cómo y qué no hacer cuando miramos atrás. Celebramos las victorias y reflexionamos sobre las derrotas. Todo es valioso. Esperemos que evolucionemos juntos durante los próximos años y que, al final, estemos orgullosos y en paz con lo que hicimos en este mundo imperfecto”, continuó la artista.

“Estoy orgullosa de dónde y cómo he llegado a este momento”

Después, Katy Perry reveló que ha estado viendo ‘341’ en vez de ‘143’ y eso la ha llevado a preguntarse si se ama “finalmente” después de tanto dar. “Bueno, tengo la oportunidad de responder a esa pregunta cada día. La respuesta de hoy es sí. Estoy orgullosa de dónde y cómo he llegado a este momento. Orgullosa de mí mismo, orgullosa de mis fans y orgullosa de seguir adelante. Terminar la etapa sudamericana me recordó una vez más lo que es real. No es casualidad que lo esté haciendo exactamente un año después de lanzar el álbum y tocar en Rock In Rio en Brasil”, sostuvo.

“Tengo la suerte de saber que cada moneda tiene dos caras”

“A lo largo de mis años bajo los focos, he sido querida, probada y puesta a prueba. Ese es el camino. Tengo la suerte de saber que cada moneda tiene dos caras, y aprendo que incluso cuando sale cruz, de alguna manera, a pesar de todo, sigo pidiendo mis deseos”, agregó.

Ya faltando poco para finalizar, en la sección de comentarios reveló que una amiga le regaló un libro enmarcado del siglo XIX titulado ‘What Katy Did Netx’. “Nunca lo he leído, pero el título siempre me ha marcado. De eso se trata: de seguir adelante y soñar. Pase lo que pase, lo dejaré fluir con naturalidad. Sin forzar ni controlar, solo confiando en los ángeles, los fans y la música para que me guíen adonde debo ir. Por favor, sepan esto: mi amor por ustedes es incondicional y no podría hacer nada de esto sin ustedes”, aseveró la cantante, que también indicó que estaba emocionada de continuar la celebración en el Reino Unido, Europa y Asia. “¡Hola, ‘143’ y ‘341’! Con amor, Katy”, sentenció.

El próximo concierto de Katy Perry

De acuerdo al citado medio, el próximo concierto de Katy Perry se realizará en el SSE Arena de Belfast, Irlanda. ¿Cuándo? El 4 de octubre del presente año. Todo a raíz de que, como bien lo señaló ella en su post, ya finalizó la etapa sudamericana de su gira ‘Lifetimes’.

