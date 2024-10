Las celebridades que son parte de la segunda temporada de “Los 50″ aceptaron permanecer aislados en una lujosa hacienda y superar algunos retos para mantenerse en competencia por el premio de 350,000 dólares. Fabián Ríos, Sebastián Villalobos, Tefi Valenzuela, Johanna Fadul, Rogelio Martínez, Ara Saldívar, Kelvin Noé Rentería, Leslie Gallardo, Romina Marcos y Elaine Haro son algunos de los participantes. A ellos se suma la presentadora dominicana Ana Carolina Castillo. ¿Qué se sabe sobre ella?

Fogarate Radio anunció la participación de la panelista en una publicación de Instagram que Castillo compartió en sus redes sociales. ”Nuestra querida y talentosa panelista, ¡ha dado el gran salto a la pantalla internacional! Ahora forma parte del reality ‘Los 50′ en Telemundo, y estamos más que emocionados por verla brillar en esta nueva aventura”, se puede leer en el post.

1. Datos personales de Ana Carolina Castillo

Nombre: Ana Carolina Castillo

Nacionalidad: Dominicana

Hija: Litzy Berlina

Instagram: @anacarolinatv

2. ¿Quién es Ana Carolina Castillo?

Ana Carolina Castillo es una presentadora e influencer dominicana que conduce el programa de entretenimiento “Fogaraté”. En Instagram cuenta con más de 4 millones de seguidores.

Ana Carolina Castillo, una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50" (Foto: Ana Carolina Castillo/ Instagram)

3. Ana Carolina Castillo es panelista de Fogaraté

Fogaraté es un programa de radio que tiene a Ana Carolina Castillo como una de las conductoras. La modelo y presentadora ha utilizado esa plataforma para defenderse de algunos ataques contra ella y su hija.

4. Ana Carolina Castillo contó su experiencia en “Los 50″

En agosto de 2024, Ana Carolina Castillo habló sobre su experiencia en “Los 50″ en el programa “Fogaraté”. Explicó que aunque por contrato no puede revelar muchos detalles, fue un experiencia agradable, enfrentó muchos miedos y conoció a nuevos amigos.

Ana Carolina Castillo, una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50", es una de la conductoras del programa Fogaraté (Foto: Ana Carolina Castillo/ Instagram)

5. La hija mayor de Ana Carolina Castillo

La influencer Litzy Berlina es la hija mayor de la presentadora dominicana que participó en la segunda temporada de “Los 50″. Ana Carolina Castillo se convirtió en madre por primera vez a la edad de 20 años.

6. Tiene un nieto

En 2023, Litzy, quien se quedó a cargo de las redes sociales de su madre durante su participación en el reality de Telemundo, también se convirtió en madre, es decir, Ana Carolina Castillo tiene un nieto.

Litzy Berlina, la primogénita de Ana Carolina Castillo, junto a su hijo James Cameron (Foto: Ana Carolina Castillo/ Instagram)

7. Su relación con Musicólogo

En 2021, Ana Carolina Castillo terminó su relación sentimental con el artista urbano Musicólogo. “No me da felicidad y no me daba paz, por todas las cosas que él hacía”, explicó en su momento en un live en su Instagram.

8. Fotos de Ana Carolina Castillo en Instagram

Ana Carolina Castillo, una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50", luce un conjunto de denim (Foto: Ana Carolina Castillo/ Instagram)

Ana Carolina Castillo es una de las participantes de la temporada 2 de "Los 50" (Foto: Ana Carolina Castillo/ Instagram)