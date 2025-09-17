La muerte de Robert Redford a los 89 años marcó el fin de una de las trayectorias más brillantes de Hollywood. Pero más allá de su legado cinematográfico, el legendario actor deja tras de sí a una mujer que lo acompañó en silencio y complicidad durante los últimos años de su vida: Sibylle Szaggars, su esposa desde 2009 y una figura que merece ser conocida por su propio camino artístico y humano.

¿QUIÉN ES SIBYLLE SZAGGARS, LA ESPOSA DE ROBERT REDFORD?

Szaggars nació en Hamburgo, Alemania, y desde joven se inclinó hacia el arte como medio de expresión. Su identidad no se construyó bajo los reflectores de la actuación ni de la fama hollywoodense, sino en la pintura y la creación visual con un enfoque profundamente ecológico.

Ella es, de hecho, una reconocida artista ambiental, comprometida con transmitir, a través de sus obras, un mensaje sobre la importancia de preservar la Tierra.

Redford y Szaggars no tuvieron hijos propios, a pesar de que ella era 20 años menor que él (Foto: AFP)

¿CÓMO CONOCIÓ AL ACTOR ESTADOUNIDENSE?

El destino la cruzó con Redford en 1996, en el Sundance Mountain Resort, sin que ella tuviera plena conciencia de la magnitud de su carrera. “Sabía de él”, dijo Szaggars mientras hablaba junto a Redford en un panel en 2014, aunque en un inicio no recordaba ninguna de sus películas. Ese aparente desconocimiento jugó a favor: les permitió comenzar desde cero, como dos seres humanos que se reconocen sin el peso del éxito ni de la fama.

Después de más de una década de relación, Redford anunció en 2008 que le había pedido matrimonio a Szaggars. La boda tuvo lugar un año después en Hamburgo, en una ceremonia íntima con apenas 30 invitados. Aquella elección reflejó la esencia de su vínculo: discreto, auténtico y alejado del bullicio de Hollywood. Juntos construyeron un espacio propio, donde el amor y la admiración mutua eran el verdadero centro.

REDFORD NO ESCATIMABA EN ELOGIOS HACIA ELLA

En 2011, el actor declaró a la revista AARP que Szaggars era “una persona muy especial” y que su vida con ella representaba “una vida completamente nueva”. Veinte años menor que él, europea, independiente y creativa, Sibylle aportó frescura y nuevas perspectivas a los últimos capítulos de la vida del actor.

Más allá de su rol como compañera de vida, Szaggars también dejó huella con su organización sin fines de lucro The Way of the Rain, fundada en 2015. Esta iniciativa, que contó con Redford como vicepresidente, buscaba unir el arte, la educación y la conciencia ambiental en una experiencia colectiva para recordar al público la urgencia de proteger nuestro planeta.

La pareja no tuvo hijos juntos. Redford ya era padre de cuatro —Scott, David, Shauna y Amy— fruto de su primer matrimonio con Lola Van Wagenen. Pese a no formar una nueva familia, Szaggars fue una presencia estable y vital en la vida del actor, acompañándolo en su retiro de los focos y dándole un sentido renovado a sus últimos años.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.