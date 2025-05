Una de las máximas exponentes de la música latina, sin duda, es Shakira, quien ha sabido reinventarse y siempre destacar entre varios artistas a lo largo de su carrera. Ella es sinónimo de grandeza y, a sus 48 años, se animó a hablar sobre una canción muy especial que lanzó hace 2 décadas atrás y que, de acuerdo a sus palabras, cambió su historia.

Con el fin de darte la información completa, te digo que la artista colombiana fue recientemente la gran invitada del programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, donde sinceramente la pasó excelente. Ello se notó con cada declaración que dio, pero aquí nos vamos a centrar únicamente en sus palabras relacionadas al tema que le permitió brillar con mucha fuerza hace 20 años.

Antes de revelarte la canción, es importante recalcarte que encabezó el Billboard Hot 100 en 2005 y que, desde entonces, ha acumulado más de 2 mil millones de reproducciones solo en Spotify. Además, el tema, cada vez que se reproduce, es capaz de generar nostalgia por los primeros años de la década del 2000.

Si aún no tienes idea de qué canción es, te comento que he estado hablando de ‘Hips Don’t Lie’, que interpretó junto a Wyclef Jean. Si bien el tema se convirtió rápidamente en un éxito musical, estuvo cerca de no formar parte del álbum de Shakira ‘Oral Fixation, Vol. 2’, según indicó la propia artista.

“Recuerdo que mi álbum ya estaba distribuido y entonces surgió esta idea y Wyclef y yo nos conocimos. Empezamos a trabajar en esta canción”, recordó la cantante, explicando que el álbum ya estaba en las tiendas para su venta, según informó People.

Shakira fue la gran invitada del programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube) ×

“Lo más gracioso es que tuve un sueño. Un sueño de lo más extraño sobre Wyclef. Entonces me desperté y mi manager me llamó y me dijo: ‘¿Sabes qué? Wyclef quiere trabajar contigo’. Y yo le dije: ‘No, no. No puede ser. Anoche soñé con Wyclef. ¿Por qué iba a soñar con Wyclef?’”, agregó.

Tuvo que hablar con el director de su discográfica en aquel momento

Como eventualmente los dos trabajaron juntos y crearon ‘Hips Don’t Lie’, Shakira dejó en claro que tenía mucha fe en esa canción, a tal punto de que se contactó con el director de su discográfica en aquel momento (Donny Ienner) y le instó a retirar sus discos para que pudieran reeditarse con el tema en cuestión.

“Tienes que creerme. Tienes que confiar en mí. Si lo haces, tendremos un éxito”, fue lo que le dijo Shakira en ese entonces. Por suerte para ella, él confió en ella. “Lo hizo, reeditamos los álbumes y eso cambió mi historia”, enfatizó.

Shakira la pasó realmente bien conversando con Jimmy Fallon sobre la canción ‘Hips Don’t Lie’. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube) ×

Más adelante, Shakira indicó que la canción también permitió que muchas personas la llamen, hasta el día de hoy, de una singular manera. “La gente me llama Shakira dos veces”, manifestó, haciendo referencia a una parte de la letra de ‘Hips Don’t Lie’, en donde le dicen “Shakira, Shakira”. Si quieres ver la parte de la entrevista donde ella habla sobre el mencionado tema, esta es tu oportunidad de hacerlo. Aquí te dejo el video.