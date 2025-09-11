A pocos pasos de su boda, Selena Gomez no solo irradia felicidad por el momento que vive con Benny Blanco, sino que también sorprendió a sus fans al revelar un detalle íntimo de su vida juntos. En una reciente entrevista, la cantante y actriz habló de lo emocionante que ha sido comenzar a crear un hogar compartido y descubrir cuánto tienen en común.

La pareja, que se prepara para mudarse a una casa en Beverly Hills, planea que su nuevo espacio incluya incluso una oficina para que Gomez pueda trabajar en Rare Beauty sin tener que desplazarse. Pero más allá de lo práctico, lo que realmente la entusiasma es lo mucho que disfruta este proceso con su prometido.

“Eso es lo divertido de crear una vida con alguien”, dijo a la revista Allure. “Poder inspirarte, combinar tu visión con la suya… y él encuentra cosas para el hogar mucho más geniales que yo”.

La pareja se prepara para mudarse a Beverly Hills, donde Selena Gomez podrá trabajar en Rare Beauty sin salir de casa. | Crédito: allure

Aunque Selena no quiso entrar en detalles, dejó claro que ese gusto compartido por el diseño de interiores es algo que ambos están aplicando en cada rincón de su futura casa. Y para inspirarse, ella no se despega de Pinterest: “Tengo carpetas para todo: la boda, la cocina, el estilo…”, reveló.

El tema de la boda, inevitablemente, surgió en la conversación. Si bien no quisieron revelar una fecha exacta, Gomez admitió que todavía no tienen definido el tipo de ceremonia que quieren. Sin embargo, los rumores apuntan a que el enlace podría ocurrir tan pronto como a finales de este mes. Algo parece seguro: su amigo y maquillador de confianza Hung Vanngo tendrá un papel importante ese día.

Gomez también aprovechó para reflexionar sobre su historia de amor con Blanco. Se conocieron cuando ella tenía 16 años, pero su relación romántica no comenzó hasta 2023. Mirando atrás, Selena admite que el momento fue perfecto.

“Definitivamente. Hace solo cinco años no habría estado lista”, confesó. “Aprendí tantas lecciones que me prepararon para ser la mejor pareja para Benny. Y creo que lo mismo ocurrió con él”, agregó.

Selena Gomez asegura que crear un hogar juntos les permite combinar sus ideas y encontrar inspiración mutua. | Crédito: allure

Blanco, por su parte, suele bromear sobre el tiempo que pasó antes de estar juntos. “Él dice: ‘¿Por qué perdimos tanto tiempo?’. Y yo siempre le respondo: ‘No te habría gustado en ese entonces. Era un desastre’”, contó Selena entre risas.

Ahora, lo que más aprecia es lo que él aporta a su vida: “Valoro su corazón, su amabilidad, sus rarezas… Es una de las personas que más me aterriza y me hace sentir normal”, compartió, sonriendo.

