Selena Gomez ha vuelto a sorprender a sus fans con un detalle encantador de su boda con Benny Blanco. Durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante y actriz de 33 años dejó ver que, entre risas y complicidad, su enlace matrimonial no solo será un evento lleno de amor, sino también de humor y amistad verdadera.

Mientras conversaba sobre los preparativos, Selena destacó lo feliz y afortunada que se siente en esta etapa de su vida. A su lado estaban Martin Short y Steve Martin, sus entrañables compañeros de ‘Only Murders in the Building’, quienes no pudieron evitar bromear sobre el gran día.

Fue entonces cuando reveló, casi entre juegos, que Martin Short será el encargado de llevar los anillos al altar. La reacción del público no se hizo esperar, sobre todo cuando el comediante recreó su papel de “paje de anillos” con un toque teatral que arrancó carcajadas.

Los preparativos de Selena Gomez y Benny Blanco han captado la atención del público por un detalle curioso que ella mencionó en TV. | Crédito: @selenagomez / Instagram

Este pequeño adelanto confirma algo que los seguidores de Selena sospechaban: su boda será un reflejo de las relaciones genuinas que ha cultivado en su vida.

Además de Short y Martin, otros nombres como Taylor Swift, quien en broma dijo que sería la niña de las flores, y Ed Sheeran figuran entre los invitados confirmados, prometiendo que la ceremonia estará rodeada de amistades duraderas y mucha música.

Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron a todos al adelantar un momento especial que hará única su ceremonia. | Crédito: selenagomez / Instagram

La pareja, que hizo pública su relación en diciembre de 2023, ya ha demostrado que su vínculo va más allá del brillo de Hollywood. Antes de su compromiso, habían compartido proyectos creativos, como su colaboración musical en 'I Can’t Get Enough en 2019′, y recientemente celebraron sus despedidas de soltera y soltero en destinos de ensueño.

