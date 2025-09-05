La cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas de Hollywood ya comenzó. Selena Gomez y Benny Blanco están listos para dar el “sí, acepto”. Y mientras los futuros esposos trabajan discretamente en los preparativos, se ha revelado cuándo y donde podría celebrarse su esperado matrimonio.

Según reveló TMZ, la pareja contraerá matrimonio en la última semana de septiembre en la exclusiva zona de Montecito y Santa Bárbara, en California. Sin embargo, el lugar exacto de la ceremonia permanece en absoluto secreto, tanto que ni siquiera los invitados conocen la ubicación.

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de un romántico plan en el lago tras sus recientes despedidas de solteros. | Crédito: Instagram selenagomez

Para mantener el misterio, los asistentes serán trasladados desde un punto de encuentro en Montecito hacia el recinto elegido el mismo día de la boda. Esta medida convierte el enlace en uno de los más reservados y comentados del año.

Selena y Benny comenzaron a salir en julio de 2023, después de años de conocerse en el ámbito profesional. En diciembre de 2024, Benny anunció públicamente que le había propuesto matrimonio, iniciando así la recta final hacia el altar.

Selena Gomez compartió en Instagram los momentos más divertidos de su despedida de soltera. | Crédito: Instagram selenagomez

Durante una aparición en Therapuss con Jake Shane en agosto, Gomez dijo que estaba “muy emocionada” por casarse con Blanco . “De verdad, nunca me había sentido tan segura de algo”.

Además, compartió una actualización sobre los preparativos de la boda, explicando que tanto ella como Blanco están enfocados en sus proyectos personales, aunque abordarán “todos los detalles importantes” cuando sus agendas coincidan.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron que tenían una relación sentimental en diciembre de 2023. | Crédito: Michael Buckner / GG2025 / Penske Media vía Getty Images / Michael Buckner/GG2025

Tras una despedida de soltero en Las Vegas para él y una despedida de soltera en México para ella, la pareja ahora está lista para dar el paso definitivo. Un cierre de ensueño para una historia de amor tan intensa como inesperada.

