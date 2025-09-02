Selena Gomez y Benny Blanco están cerrando el verano de la manera más especial: rodeados de amor, familia y momentos de calma en el lago. Tras las intensas celebraciones de sus despedidas de solteros, la pareja decidió darse un respiro en la naturaleza, compartiendo con sus seguidores un vistazo a su escapada romántica.

El lunes 1 de septiembre, la actriz de Only Murders in the Building, de 33 años, publicó en Instagram una serie de fotografías junto a su prometido.

Con el breve mensaje “lake life 🐟”, Gomez mostró cómo ambos disfrutaron de un paseo en bote, atardeceres tranquilos en el muelle y escenas íntimas en compañía de sus seres queridos.

Las fotos compartidas en Instagram mostraron a Selena Gomez y Benny Blanco relajados y cómplices en plena naturaleza. | Crédito: Instagram selenagomez

Estas imágenes llegan justo después de que la pareja celebrara por separado sus respectivas despedidas de solteros.

Benny Blanco, de 37 años, viajó con amigos a Las Vegas, donde disfrutaron de cenas elegantes con la ciudad iluminada de fondo, momentos de relajación en un spa y hasta un menú con caviar.

En sus redes sociales, el productor musical confesó: “Nunca olvidaré este fin de semana”.

Mientras tanto, Selena eligió Cabo San Lucas, México, para festejar con sus amigas. Allí lució atuendos blancos con un toque nupcial, incluyendo un velo con la frase “bride to be” y un vestido corto sin espalda.

Además, posó sonriente junto a globos que formaban la frase “Mrs. Levin”, en referencia al verdadero apellido de Blanco, Benjamin Levin.

Selena Gomez y Benny Blanco encantaron a sus seguidores al mostrar cómo viven este momento especial de su relación. | Crédito: Instagram selenagomez

La relación de la pareja ha estado marcada por la complicidad y proyectos compartidos. Se comprometieron en diciembre de 2024, tras iniciar su romance en junio de 2023.

Incluso lanzaron juntos el álbum I Said I Love You First, consolidando no solo su unión personal sino también artística.

En entrevistas recientes, ambos han reconocido que aún no han comenzado con detalle los preparativos de la boda debido a sus agendas cargadas. Selena Gomez confesó sentirse más segura que nunca en esta relación: “Nunca me había sentido tan segura de algo”, dijo en agosto en el podcast Therapuss with Jake Shane.

Por su parte, Blanco explicó que entre giras, grabaciones y proyectos paralelos, apenas han tenido tiempo, pero subrayó que están “muy emocionados” por el futuro.

