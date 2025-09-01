Empezó septiembre y es el más esperado por los seguidores de Selena Gomez y Benny Blanco, pues todo indica que este mes es el elegido para su boda. La pareja viene disfrutando de días llenos de emoción y amor, sobre todo la cantante quien ya tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México. En las imágenes que compartió no solo destacaron el velo de novia característico de este tipo de celebración que decía “bride to be” (“La futura novia”) o la alegría de sus acompañantes, sino un detalle que no pasó desapercibido y que hasta causó confusión en más de uno. Aquí te cuento de qué se trata.

Mientras ella disfrutaba del sol, el productor musical de 37 años hizo lo propio en Las Vegas. En sus historias de Instagram mostró una gran mesa de comedor con vista al horizonte de Las Vegas de fondo, resaltada por la torre de observación Stratford. “Nunca olvidaré este fin de semana”, escribió para también mostrarse vistiendo una bata en un spa, al que describió como “el lugar más curativo del planeta”, y comiendo caviar.

De esta manera, ambos ya tuvieron su despedida de solteros y alistan los últimos detalles para su boda, luego de anunciar su compromiso en diciembre de 2024, tras más de un año de noviazgo. Él le propuso matrimonio con un anillo que la estrella de ‘Only Murders in the Building’ ayudó a diseñar, y que luce un diamante marquesa en un guiño a su canción “Good For You”.

La cantante y actriz Selena Gomez se unió a un grupo de amigas en México para celebrar su futuro matrimonio con Benny Blanco. (Foto: @selenagomez / Instagram)

El detalle de la despedida de Selena Gomez que causó confusión

Para esta ocasión, la estrella de 33 años eligió un vestido blanco bordado con motivos florales y también se mostró en bikini del mismo tono; además, acompañó sus looks con los accesorios nupciales típicos como el velo y la banda de “bride to be”.

En las fotos que compartió llamó la atención que uno de los ambientes donde disfrutaron la despedida de soltera estaba decorado con letras de globos que decían “Mrs. Levin”. Esto llamó la atención de más de uno que ignoraba el verdadero nombre de Benny Blanco: Benjamin Joseph Levin.

Según detallan desde Daily Mail, el real apellido del futuro esposo de Selena Gomez impactó a más de uno: “Así fue como me enteré que su apellido no es Blanco”, escribió una persona, mientras que otra agregó: “No es que yo pensara que el verdadero apellido de Benny era Blanco todo este tiempo”.

Algunos seguidores de la pareja quedaron confundidos al enterarse del apellido real de Benny Blanco después de la despedida de soltera de su novia. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Ahí no quedó todo, pues llegaron más comentarios a la publicación de Instagram: “Vaya, acabo de descubrir el apellido de Benny”, “¿El apellido de Benny es Levin? ¿No es Blanco?”, “todo este tiempo pensé que iba a ser Selena Blanco”.

Tras esto, un gran grupo también le pidió que no se cambie de apellido y continúe llevando el suyo a pesar de estar casada, esto a raíz de la decoración con globos con la que posó: “¡Por favor, no me digas que se está cambiando el apellido! ¡Dios mío!”, ”Por favor, díganme que ella no está tomando el nombre de ese hombre", “Ese hombre debería ser Benny Gómez, tiene mejor apellido”.

Selena Gomez y Benny Blanco han disfrutado de un fin de semana rodeados de amigos en lo que significa la previa a su esperada boda. (Foto: @selenagomez /Instagram)

¿Cuándo será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Tras su compromiso en 2024, varias fuentes han revelado al Daily Mail que la pareja se casará en septiembre de 2025; sin embargo, aún no se tiene la fecha exacta. Se presume que a la ceremonia solo asistirán amigos cercanos y familiares y los fans se enterarán de todo cuando los protagonistas compartan algunos detalles en sus redes sociales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí