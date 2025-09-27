Si bien Selena Gomez y Benny Blanco se han esforzado al máximo por mantener en secreto los detalles de su boda, diversos medios de comunicación han señalado que la pareja se casará este sábado 27 de septiembre en una propiedad privada en Santa Bárbara, California (Estados Unidos). El tema es que en las últimas horas también se ha conocido algo muy puntual. Resulta que se ha indicado que la artista de 33 años tendría el temor de que Taylor Swift le robe protagonismo en la celebración de su matrimonio. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

Con el fin de ir directo al asunto, te cuento que RadarOnline.com informó que una fuente ha revelado que la actriz y cantante se encuentra “desesperada” porque quiere que “su boda sea un gran evento”, pero no sabe si la intérprete de ‘Love Story’ se lo permitirá.

Lo último responde al hecho de que Taylor Swift también se casará con Travis Kelce en un futuro. “Ahora nadie habla realmente de ello (de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco) porque están demasiado obsesionados con el compromiso de Taylor y Travis”, señaló la persona citada por el medio estadounidense.

“Está contenta por Taylor, pero…”

“(A Selena) no le gusta sentirse inferior. Está contenta por Taylor, pero le da pena que la releguen a un segundo plano. Al menos, eso es lo que siente”, subrayó la fuente. Recordemos que Swift anunció (el 26 de agosto) la noticia de su compromiso con Kelce cuando el mundo del espectáculo comentaba acerca de la despedida de soltera de Gomez en Cabo San Lucas, México. Desde entonces, la atención de los medios de comunicación no ha estado dirigida exclusivamente a Selena, ya que también Taylor posee una gran popularidad.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Taylor Swift no asistirá a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco con Travis Kelce

Cabe mencionar que Taylor Swift no podrá asistir a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco en compañía de su futuro esposo Travis Kelce. Esto a raíz de que deberá defender los colores de su equipo (los Kansas City Chiefs) en el partido frente a los Baltimore Ravens por la NFL, este domingo 28 de septiembre.

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación sentimental en 2023. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

