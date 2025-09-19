Selena Gomez y Benny Blanco han mantenido en secreto los detalles de su boda de ensueño… hasta ahora. Los fanáticos sabían que la pareja, comprometida desde diciembre tras un año y medio de relación, preparaba un evento íntimo, pero nadie imaginaba que los planes fueran tan exclusivos.

Según reveló The U.S. Sun, la pareja se casará el 27 de septiembre en una propiedad privada en Santa Bárbara, California. Para sus invitados de lujo, la pareja ha reservado por completo el hotel El Encanto, un resort cinco estrellas con arquitectura colonial española, donde las tarifas pueden llegar a $3,500 por noche.

Selena Gomez y Benny Blanco eligieron Santa Bárbara como el destino perfecto para su celebración. | Crédito: Instagram elencanto.sb

El exclusivo lugar permanecerá cerrado al público durante todo el último fin de semana de septiembre, siendo usado únicamente por amigos y familiares cercanos.

Aunque los invitados saben que se hospedarán en este lujoso hotel, la ubicación exacta de la ceremonia se mantiene en secreto. De acuerdo con la fuente, todos serán recogidos y llevados a la propiedad privada sin conocer su destino previamente.

“Todos están emocionados, saben que será un momento increíble”, añadió el informante.

Selena Gomez y Benny Blanco reservaron el lujoso hotel El Encanto para sus invitados más cercanos. | Crédito: Instagram elencanto.sb

Entre los posibles asistentes figuran grandes amigos de Selena, como Taylor Swift y Nicola Peltz Beckham, mientras que en el círculo cercano de Benny destacan Ed Sheeran y el chef Matty Matheson.

La pareja ya celebró sus despedidas de solteros: Selena lo hizo en México, a bordo de un yate, luciendo un bikini blanco y un velo, mientras que Benny disfrutó en Las Vegas de una lujosa villa de $25,000 por noche, acompañado de amigos como Lil Dicky.

Ambos han aparecido recientemente juntos en eventos públicos, incluida la alfombra roja de los Emmys 2025, donde Selena representó su comedia de Hulu Only Murders in the Building.

Selena Gomez y Benny Blanco celebrarán su boda en una exclusiva propiedad privada en Santa Bárbara, rodeada de lujo y discreción. | Crédito: Instagram elencanto.sb

Durante una entrevista, incluso bromeó con Jimmy Fallon sobre que su coestrella Martin Short sería el portador de los anillos, antes de confesar con emoción: “Todo va muy bien, estoy tan emocionada”.

