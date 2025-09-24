Después de haber hablado acerca de la emotiva escena que tuvo con Emily Blunt en ‘The Smashing Machine’, Dwayne Johnson es otra vez el centro de atención. En esta ocasión porque indicó lo que no le gustó al leer la autobiografía que hizo su difunto padre, Rocky Johnson.

El tema fue abordado por el artista en una entrevista que le hizo The New York Times. En ese entonces, recordó la tumultuosa relación que llegó a tener con su progenitor, quien falleció a los 75 años en enero de 2020. Todo por un tromboembolismo pulmonar causado por una trombosis venosa profunda que tenía en una de sus piernas.

Durante la conversación, Dwayne Johnson sostuvo que cuando leyó por primera vez la autobiografía de su padre ‘Soulman: The Rocky Johnson Story’ de 2019, se enteró de que él había escrito un prólogo atribuido a Dwayne sin el conocimiento de su hijo. Además, el resto del libro contenía tergiversaciones similares sobre la relación padre-hijo.

Dwayne Johnson, conocido como ‘The Rock’, es un actor, luchador profesional y empresario estadounidense. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

“Si la verdad es azul, esta historia es roja”

“Al crecer con mi padre, conozco la verdad de todas estas historias. Y no están en este libro”, recalcó. “Si la verdad es azul, esta historia es roja. Simplemente se pasó de la raya. Se remonta a la atención y al narcisismo”, agregó ‘The Rock’.

Dwayne Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California, Estados Unidos. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

De acuerdo a información proporcionada por The New York Times, Dwayne Johnson llamó a Rocky para confrontarlo sobre el libro y también logró que la autobiografía fuera retirada de las librerías semanas después de su publicación.

Cabe mencionar también que, según People, en un artículo publicado por el medio de noticias de lucha libre Slam Wrestling días después de la muerte del padre de ‘The Rock’ “se afirmaba que el coautor de Rocky nunca habló con Dwayne sobre el libro y que en sus entrevistas de audio con Rocky aparecía el difunto luchador dándole permiso para escribir un prólogo como Dwayne”.

Películas destacadas de Dwayne Johnson

‘The Scorpion King’ (2002)

‘The Rundown’ (2003)

‘Walking Tall’ (2004)

‘Gridiron Gang’ (2006)

‘Race to Witch Mountain’ (2009)

‘The Other Guys’ (2010)

‘Fast & Furious 5’ (2011)

‘Journey 2: The Mysterious Island’ (2012)

‘Fast & Furious 6’ (2013)

‘G.I. Joe: Retaliation’ (2013)

‘Hercules’ (2014)

‘San Andreas’ (2015)

‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017)

‘The Fate of the Furious’ (2017)

‘Jumanji: The Next Level’ (2019)

‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ (2019)

‘Red Notice’ (2021)

‘Jungle Cruise’ (2021)

‘Black Adam’ (2022)

‘The Smashing Machine’ (2025)

