La última vez que elaboré una nota sobre Emily Blunt fue el 3 de septiembre del presente año, cuando te informé que ella dijo que grabar ‘The Devil Wears Prada 2’ “no se trata solo de hacer una película”. Ahora nuevamente escribo acerca de esta actriz porque hace poco reveló cómo ‘nació’ su amistad con Dwayne Johnson.

Todo ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el cual asistió el 8 de septiembre por el estreno de su nueva película ‘The Smashing Machine’, donde justamente volvió a compartir pantalla con ‘The Rock’. Esto lo dijo porque anteriormente trabajaron juntos en ‘Jungle Cruise’ de 2021, donde justamente se volvieron amigos.

“Nos hicimos amigos muy rápidamente, como un lenguaje secreto inmediato, lo cual creo que sientes con ciertas personas con las que trabajas”, comenzó diciendo Emily Blunt sobre su conexión con Dwayne Johnson, exactamente durante la serie ‘In Conversation With’ del evento, según People.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en la sesión fotográfica de ‘The Smashing Machine’ durante el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2025. (Foto: Victor Boyko / Getty Images) / Victor Boyko

“Simplemente hablamos y compartimos nuestras almas”

Tras ello, recordó un momento del rodaje de la película de 2021 en Hawái con su colega: “Simplemente hablamos y compartimos nuestras almas. Y me impresionó mucho, supongo, lo diferente que era de lo que había imaginado. Era tan gentil y muy interior, un poco contemplativo y amable, muy fácil de tratar. Era un placer estar con él, divertido y ágil. Todas esas cualidades”, aseguró.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en la alfombra roja de ‘The Smashing Machine’ durante el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2025. (Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images) / Vittorio Zunino Celotto

“También quiero regalarle flores a Emily”

Dwayne Johnson, que estaba presente en el festival escuchando todas las palabras de su colega, eventualmente se animó a hablar muy bien de ella. “También quiero regalarle flores a Emily. Es una de las mejores actrices de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Y también una de mis mejores amigas”, manifestó al inicio.

“Para llegar adonde queríamos ir, hay que tener amor y luego confianza. Y el amor y la confianza permiten la vulnerabilidad. No habríamos podido lograrlo sin este amor, confianza y vulnerabilidad que tenemos. Quiero agradecerte porque eres lo más grande”, agregó.

Cabe mencionar que ‘The Smashing Machine’ sigue la carrera del luchador de MMA y UFC Mark Kerr. ‘The Rock’ interpreta a dicha persona de la vida real. Emily Blunt, en tanto, ‘da vida’ a la ahora exesposa del mencionado peleador, Dawn.

