Benny Blanco, a raíz de ganarse la vida como productor y compositor musical, ha tenido la oportunidad de trabajar con distintas mujeres. Lo cuento porque justamente en una reciente entrevista le preguntaron qué artista femenina le ha aportado más sabiduría y él, en ese entonces, mencionó a su futura esposa Selena Gomez. Para que sepas qué es lo que aprendió de ella, no te vayas de esta nota.

Si luego de leer el primer párrafo te estás preguntando con quién exactamente conversó Benny sobre el tema, pues te comento que mantuvo un diálogo con la revista Elle. Ahí tocó varios temas, pero yo solo me voy a centrar en lo que ya indiqué líneas arriba.

Según dijo el productor musical al citado medio, “grabar a alguien es como una sesión de terapia”, solo que sin un psicólogo. “Le preguntas: ‘¿Qué tal?’. Te responden: ‘Me va genial’. Y tú: ‘No, ¿cómo estás?’. Te responden: ‘No, me va bien’. Y luego les dices: ‘¿Cómo estás?’. Y luego te dicen: ‘¡Odio esto! Quiero hacer esto. Quiero hacer aquello’. Te conectas con alguien y nunca sabes cómo va a ir”, aseguró.

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron a salir en 2023 y se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) ×

Lo que le enseñó Selena Gomez a Benny Blanco

Tras ello, Benny Blanco reveló lo que aprendió de Selena Gomez a la hora de trabajar con ella. Recordemos que no hace mucho ambos lanzaron el álbum musical ‘I Said I Love You First’, que ha sido un verdadero éxito. “Aprendí de Selena que cuando tienes paciencia y amor por otra persona, todo es mucho más fácil”, sostuvo.

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco es de las más sólidas que existen en la actualidad. Para muchos usuarios, ambos hacen una linda pareja. (Foto: Michael Buckner / GG2025 / Penske Media vía Getty Images) ×

Ya más adelante, el productor y compositor musical se animó a decir que considera que las mujeres son capaces de hacer las cosas mejor que los hombres. Sí, eso manifestó. “Los hombres son más tontos. Tienen menos paciencia. Me sorprende cada vez que estoy en la misma habitación con Selena. Me sorprende cómo se comporta y todo lo que hace: la multitarea. Todo”, expresó Benny, que en más de una ocasión ha subrayado que Selena es el amor de su vida; sin embargo, de momento, ninguno de los dos ha revelado cuándo planean casarse.