Sophie Turner volvió a dar de qué hablar gracias a una entrevista divertida con BuzzFeed, donde respondió a varios tuits atrevidos de sus fans. La actriz, conocida por su papel en Game of Thrones, se mostró muy sincera y hasta dejó escapar confesiones que nadie esperaba.

En medio de risas y comentarios picantes, los seguidores le lanzaron preguntas que la pusieron en aprietos. Turner respondió sin filtros y sorprendió con detalles sobre su vida personal, incluyendo hábitos en las citas y hasta preferencias íntimas.

Uno de esos comentarios reveló algo que ella misma reconoce como un comportamiento tóxico. “Eso es exactamente lo que hago todo el tiempo. Soy una gran ghoster, lo cual no es algo de lo que esté orgullosa. Lo digo sonriendo, pero no estoy orgullosa. Sin embargo, lo hago bastante a menudo”, admitió la actriz después de leer un mensaje en el que un fan decía que dejaría que ella lo “rompa como un huevo y lo ghostee después”.

Turner explicó por qué lo hace: “No sé, me da una sensación de poder. No sé si debería decir esto en cámara. Creo que necesito trabajar en eso en terapia”, bromeó entre risas.

Además de esta confesión, también habló sobre su rol en la intimidad. “¿Sería yo la dominante? No creo que lo sea. Creo que soy sumisa”, dijo con humor al leer que un fan quería que ella fuera “top”.

“¡¿En serio?! Me gusta que digan que doy energía de dominante. Por eso amo actuar, porque te lleva a un lugar en el que nunca has estado antes”, agregó.

Estas declaraciones llegan poco después de que Sophie se reconciliara con su novio, Peregrine Pearson, tras una breve separación.

Ambos fueron vistos muy cariñosos en el festival de Glastonbury en junio. Un testigo comentó: “Sea lo que sea que haya pasado, ya quedó atrás porque se veían locos el uno por el otro. Él fue muy dulce, pidió las bebidas y las llevó para ella”.

Quién es Peregrine Pearson, el actual novio de Sophie Turner

Peregrine “Perry” Pearson es un aristócrata británico y empresario. Nació el 27 de octubre de 1994 y es el heredero del título de su padre, el cuarto vizconde de Cowdray. Su familia es dueña de una extensa propiedad llamada Cowdray Estate en West Sussex, Inglaterra.

En el ámbito profesional, Pearson se dedica a los bienes raíces. Es director de una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Londres. Además, ha sido mencionado como embajador de una marca de calzado.

La relación de Peregrine con Sophie Turner se hizo pública a finales de 2023, poco después de que la actriz se separara de Joe Jonas.

La pareja fue vista en varias ocasiones en París y Londres. Anteriormente, Peregrine mantuvo una relación con la princesa María Olimpia de Grecia y Dinamarca.